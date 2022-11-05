«تورك» بطل المرحلة الثانية من طواف «ناصر بن حمد» بالبحرين

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق تورك الإماراتي للدراجات الهوائية بالمرحلة الثانية في الترتيب الفرقي من طواف «ناصر بن حمد للدراجات الهوائية» وأيضاً المركز الثاني على المستوى الفردي عن طريق اللاعب سعد البلوشي، الذي تستضيفه مملكة البحرين، ويشهد في نسخته الثانية مشاركة 27 فريقاً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد هذه المرحلة أطول مرحلة في الطواف حتى تبلغ مسافتها 150 كم، بمشاركة 200 دراج.

من جانبه، عبر زعل بن زعل مدير فريق تورك، عن تقديره لدعم الجهات الراعية وفي مقدمتها الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) والبراري للعقارات على الدعم المستمر لهم في المشاركات الخارجية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.

تضم بعثة الفريق في البحرين كلاً من: أحمد الفهيم وحميد محراب ومحمد درويش من إدارة الفريق والدراجين: سعد ثاني، سعيد مروان، عادل جلال، مبارك الجلاف، حسين النجار وأسامة منصوري.

يذكر أن فريق تورك تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.

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