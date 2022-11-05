«الجودو» يختتم معسكره اليوم ويتوجه لليابان غداً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يختتم منتخبنا الأول للجودو اليوم معسكره الداخلي في أبوظبي قبل السفر غداً الأحد للعاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في بطولة طوكيو غراند سلام التي تقام في يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، وسيكون ختام مشاركات المنتخب خلال العام الحالي في بطولة ماستر للجودو التي تقام في القدس خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو لهذا الموسم 2022 – 2023.

ويرأس بعثة المنتخب ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو و5 لاعبين هم: دزاسفيلي جورام في وزن تحت 66 كجم، ويشارك لاعبنا الصاعد سعيد النقبي في منافسات وزن تحت 73 كجم، وتلال اشفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجوريجوريان ارام في منافسات وزن تحت 90 كجم واللاعب ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم.

وضمت بطولة طوكيو غراند سلام حتى الآن 50 دولة من بينها 5 دول عربية في مقدمتها منتخب الإمارات، بجانب منتخبات البحرين، السعودية التي تشارك بعدد 10 منهم 3 لاعبات، قطر، ويشارك منتخب مصر بـ 9 لاعبين.

واستعد منتخبنا خلال معسكره الداخلي في أبوظبي عقب بطولة غراند سلام التي اختتمت أخيراً في أبوظبي.. وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد البعثة قبل مغادرتها على ضرورة الاستفادة من فترة الإعداد الختامية في ضيافة الاتحاد الياباني قبل انطلاقة منافسات بطولة طوكيو الكبرى بما يعكس تطور الجودو الإماراتي ورياضة الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز