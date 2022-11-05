تحت رعاية حمدان بن زايد.. بحارة سباق "دلما التاريخي الخامس" يبحثون عن لؤلؤة المجد غدا

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يقام غدا سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً. ويشرف على تنظيمه نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وجاء تحديد موعد السباق غدا بعد التنسيق والاطلاع على تقارير الأرصاد الجوية، عقب تأجيل الانطلاقة الأولى التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي بسبب التقلبات المفاجئة للجو، والسير عكس اتجاه الرياح الأمر الذي يعني صعوبة إقامة السباق.

ويعد سباق دلما التاريخي الأكبر في تاريخ سباقات الشراع البحري، لاسيما وأن مسافته تصل إلى أكثر من 135كيلو متراً.

ويشارك في المنافسات 115 محملا شراعيا من مختلف أنحاء الدولة، ويقام السباق وفق لوائح وقوانين محددة تم التأكيد عليها من جانب اللجنة المنظمة خلال الاجتماع التنويري مع نواخذة المحامل.

وتنطلق منافسات السباق عند السادسة والربع من صباح الأحد من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بثمانية جزر مختلفة هي: صير بني ياس وبعدها جزيرة غشة، ثم يعقبها المرور بجزيرة أم الكركم، ثم الفطاير، وبعدها البزم، ثم الفيي ثم مروح، وأخيرًا جزيرة جنانه قبل الرسو على شاطئ كورنيش المغيرة في مدينة المرفأ..

وخصص النادي 25 مليون درهم جوائز مالية للمشاركين، وهي الجوائز الأعلى على مدار تاريخ سباقات التراث البحري، ويحصل البطل على مليون و300 ألف درهم جائزة مالية وسيارة، فيما يحصل الوصيف على مليون درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على ثمانمائة ألف درهم وسيارة..

وعند انطلاقة الحدث الكبير صباح غد يلتقي الأبناء بتراث الأباء حيث دلما التاريخ والحضارة، ومع شروق ضوء النهار ينطلق الأبطال بحثاً عن الإنجاز والتاريخ لصيد لقب هو الأغلى والأهم والأعرق.

وخضعت المحامل الشراعية المشاركة خلال اليومين الماضيين للفحوصات والقياسات الفنية المطلوبة، بناء على اللوائح والقوانين التي حددتها اللجنة العليا المنظمة للسباق، وذلك بعدما اكتمل وصول المحامل إلى نقطة الانطلاق، بناء على قرار اللجنة المنظمة التي أوصت بضرورة التواجد في جزيرة دلما قبل وقت كاف لتفادي أية معوقات قد تقف حائلاً أمام وصول المحامل في الوقت المحدد.

وشهدت الأيام الماضية تجهيزات مكثفة من جانب اللجنة المنظمة التي أعدت العدة لإقامة حدث تاريخي حاله حال النسخ الأربع الماضية، وفيما يخص التجهيزات الفنية فقد تم تركيب أجهزة التتبع للمحامل منعاً لأي خروج عن مسار السباق من جانب المحامل المشاركة، وكذلك تم توزيع 30 قاريا على المسار منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية عند شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ لتسهيل مهمة الجميع سواء بالوصول الأمن إلى خط النهاية أو مراقبة سير السباق فنيا والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات قد تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

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