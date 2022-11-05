موظفات إقامة دبي يشاركن بمنافسات "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"

المصدر: وام

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تشارك موظفات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في النسخة العاشرة من "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم ،والتي تقام خلال الفترة من7 إلى 21 نوفمبر الجاري .

وتنافس خمسون موظفة من إقامة دبي زميلاتهن من منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في جميع الألعاب الرياضية العشرة هي البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الاسكواش، ، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، الألعاب الالكترونية فيما تقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية كي لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات من الموظفات أو الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل .

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، دعم الإدارة المتواصل لجهود لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي من خلال المشاركة الدائمة والمميزة لفريق "اقامة دبي" النسائي على مدار الأعوام التسعة الماضية من عمر "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات" والتي حققت فيها موظفات إقامة دبي نجاحات متتالية ونتائج مبهرة معربا عن أمله بأن يبدعن في النسخة العاشرة كما أعتدن على ذلك .

وأشار سعادته إلى حرص الإدارة على مشاركة الموظفات في المنافسة التي تتألق عاما بعد عام ببرامجها ومبادراتها الرائعة لافتا إلى مدى تأثير ممارسة الرياضة والأنشطة على الروح المعنوية، مما ينعكس بصورة جلية على عطاء الموظفات والخروج من روتين العمل اليومي الى أفاقا أكثر رحابة و اتساعا .

ودعا الفريق المري جميع موظفات الادارة الى اعتبار الرياضة أسلوب حياة، من خلال الانخراط في أي نوع من الرياضة المفضلة لديهن واقتناص الوقت لهذا الأمر الذي يتعلق بصحتهن مقدرا في الوقت نفسه المهام الكثيرة التي تقع على عاتق المرأة خصوصا الزوجة والأم اضافة الى الأعباء في المنزل ومقر العمل .

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