شرطة دبي تنظم مهرجان "التحدي المائي"

المصدر: وام

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة البرشاء بالتعاون مع مدرسة دبي الوطنية- فرع البرشاء، والشركاء الاستراتيجيين في مجلس دبي الرياضي ومؤسسة الإمارات للتعليم، مهرجان "تحدي دبي المائي" تزامناً مع تحدي دبي للياقة.

شهد الفعالية علي عمر مدير إدارة التطوير بمجلس دبي الرياضي، والنقيب عوض مبارك، منسق مبادرة الروح الإيجابية، ويونس آل رحمة، منسق الأنشطة في مؤسسة الإمارات للتعليم، وسعاد أبوحرب مديرة مدرسة دبي الوطنية البرشاء، وبمشاركة 60 طالباً.

وفي نهاية المهرجان، تم تكريم الطلبة الفائزين في الأنشطة والمباريات.

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