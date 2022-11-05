«ايفزا» تجدد رعاية «الحبتور للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت مجموعة الحبتور وايفزا الدولية عن استمرار رعاية سلطة المنطقة الحرة الدولية (ايفزا) لنشاط البولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية للموسم الجديد، للعام الثالث على التوالي.

جاء هذا خلال حفل التوقيع بحضور محمد خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو ومؤسس سلسلة بطولات كأس البولو الذهبية ومارتن جيه بيدرسون الرئيس التنفيذي لايفزا، وذلك بقاعة الحفلات بمجموعة الحبتور.

وعقب توقيع العقد أعرب محمد الحبتور عن سعادته البالغة باستمرار ايفزا لرعاية البولو، مؤكداً أن هذه الشراكة سوف تضاعف من النجاحات التي تحققت خلال العامين الماضيين مما يسهم في الترويج لدولتنا الغالية، ولنعكس الوجه الحضاري والرياضي لوطننا المعطاء.

وأضاف: تعد إيفزا أحد أبرز شركاء النجاح خلال الموسمين الماضيين، ونحن سنسعى جاهدين أن يكون الموسم الحالي موسماً استثنائياً نسلط فيه الضوء على اللعبة، ونحلق بها في آفاق قارية وعالمية. موجهاً الشكر إلى إيفزا على رعايتها للبولو للعام الثالث على التوالي، ومتمنياً أن يستمر هذا التعاون وأن تحذو الشركات الوطنية حذو إيفزا لرعاية الأحداث الرياضية عامة والبولو خصوصاً.

تقدير

كما وجه الشكر والتقدير إلى كل وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع الذي أسهم في تسليط الضوء وباحترافية على عملنا خلال العامين الماضيين، وساهم بدور فعال في إنجاح أنشطتنا، ونتمنى أن يستمر هذا التعاون حتى نحقق أهداف رياضة الإمارات.

ووجه مارتن جيه بيدرسون شكره وتقديره البالغين إلى أسرة مجموعة الحبتور على إتاحتها الفرصة لإيفزا للقيام بدورها المجتمعي واستمرار رعايتها لرياضة الملوك، معرباً عن سعادته البالغة بتجديد هذه الرعاية التي تتطلع إيفزا من خلالها إلى تحقيق أهدافها السامية، مشيراً إلى أن مدينة دبي تمنح الجميع ديناميكية واسعة في العمل، وأن مجتمع رجال الأعمال يحظى منا باهتمام بالغ.

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