39 بطولة بجولة دي بي ورلد للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت جولة دي بي ورلد للغولف عن رزنامة البطولات الدولية للموسم المقبل لعام 2023، التي تضم 39 بطولة في 26 دولة، وتشهد تنافس لاعبي الجولة على جوائز مالية إجمالية قياسية تبلغ 144.2 مليون دولار، بالإضافة إلى مكافآت متزايدة قدرها 6 ملايين دولار للاعبين الثمانية الأوائل في تصنيف الموسم بالشراكة مع رولكس. وكجزء من صندوق الجوائز المالية القياسي هذا، سيشهد موسم 2023 أيضاً تقديم برنامج جديد لضمان الأرباح للاعبي جولة دي بي ورلد، إذ سيضمن اللاعبون في المراكز من 1 - 17 في التصنيف الحصول على حد أدنى من الجوائز المالية يبلغ 150 ألف دولار إذا شاركوا في 15 حدثاً أو أكثر كجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه من قبل لجنة جولة دي بي ورلد الأسبوع الماضي.

5 بطولات

ستقام 5 بطولات في دولة الإمارات وهي هيرو كاب في نادي أبوظبي للغولف في الفترة من 13 - 15 يناير المقبل، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس في الفترة من 19 - 22 يناير، ودبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات في الفترة من 26 - 29 يناير، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا في الفترة من 2 - 5 فبراير المقبل، وبطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا في الفترة من 16 - 19 نوفمبر المقبل، لتكون الإمارات ودبي على الموعد مع المحطة الختامية الفاصلة للموسم مرة أخرى إذ سيتم تتويج بطل الموسم بكأس هاري فاردون.

وتبدأ رزنامة الموسم لجولة دي بي ورلد في 24 نوفمبر الجاري، ببطولتين مزدوجتين: بطولة فورتينت الأسترالية المفتوحة في بريزبين وبطولة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وتمت إضافة أربع بطولات جديدة في آسيا في جدول 2023، مع إقامة بطولة سنغافورة كلاسيك في الفترة من 9 - 12 فبراير، وبطولة تايلاند كلاسيك من (16 - 19 فبراير) في أسبوعين متتاليين، وأول رحلة للجولة إلى اليابان في بطولة أي إس بي إس هاندا من (20 - 23 أبريل)، والعودة إلى كوريا الجنوبية من (27 - 30 أبريل).

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