«فريق تورك» يتألق في طواف «ناصر بن حمد»

المصدر: المنامة - البيان

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فاز أسامة المنصوري من فريق تورك الإماراتي للدراجات الهوائية، بالمرحلة الأولى من طواف الشيخ ناصر بن حمد للدراجات للهواة، الذي يتواصل في مملكة البحرين. وحصل المنصوري على القميص البرتقالي بتصدره السباق بالزمن والقميص الفضي بتصدره السباق بالنقاط أيضاً.

وعبر زعل خليفة بن زعل مدير فريق تورك، عن تقديره لدعم الجهات الراعية وفي مقدمتها الاتحاد للطيران ومؤسسة الإمارات العامة للبترول إمارات والبراري للعقارات على الدعم المستمر لهم في المشاركات الخارجية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه أعضاء الفريق، الذين زادهم فخراً الفوز بالمرحلة الأولى بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم في دولتنا العزيزة.

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