سباق دلما التاريخي الخامس غداً

المصدر: أبوظبي – البيان

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حدد نادي أبوظبي للرياضات البحرية غداً موعداً بديلاً لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس، الذي تم تأجيله من الثلاثاء الماضي بسبب عدم ملاءمة الأحوال الجوية، ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية. يشارك في النسخة الخامسة 2500 بحار مقسمين على 115 محملاً شراعياً، يتنافسون على جوائز بقيمة 25 مليون درهم بخلاف ثلاث سيارات يحصل عليها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

من جانبه أكد أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس، أن تحديد موعد السباق الجديد جاء بناءً على تنسيق تام مع الأرصاد الجوية، مشيراً إلى أن تأجيله من الأسبوع الماضي جاء بسبب تقلبات الطقس في هذه الفترة من العام، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت سلامة المتسابقين في الاعتبار الأول، لذلك تم اتخاذ قرار التأجيل بسبب السير عكس اتجاه الريح وهو ما يعني وجود صعوبات جمة في التسابق، وكذلك وجود بعض المصاعب في التحكم في المحمل. وأعرب عن ثقته التامة في خروج السباق بالشكل الذي يليق باسمه، وباسم راعي الحدث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

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