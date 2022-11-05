دورة الجودو التدريبية تنطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تبدأ، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية للجودو لعام 2022 التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر يومين بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وذلك في صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي.

وقال اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو - في بيان - إن الدورة يقدمها المحاضر الكرواتي سيرتيك هرفاتسكو «حزام 7 دان» .

وحض محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو كافة الأندية الأعضاء على ضرورة الاستفادة من تلك الدورة التدريبية المتقدمة بهدف تأهيل الكوادر الفنية بقطاع الجودو، والاطلاع على الجديد في مجال تدريب الجودو لاكتساب الخبرة من الخبير الكرواتي، ولا سيما أن الفرصة متاحة للجميع .

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