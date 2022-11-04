المشاركون في بطولة العالم "دي بي ورلد للبادل - دبي2022" يشيدون بحسن التنظيم

المصدر: وام

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حققت بطولة العالم "دي بي ورلد للبادل - دبي2022" التي تستضيفها دبي للمرة الأولى منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1992 نجاحا كبيرا على جميع المستويات و أشادت جميع الوفود المشاركة بحن التنظيم وحفاوة الاستقبال موجهين الشكر لإمارات الخير والإبداع.

تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، و تختتم منافساتها مساء غد"السبت"، وينظمها اتحاد الإمارات للبادل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس.

وحرص عدد كبير من رؤساء وممثلي بعثات المنتخبات المشاركة على توجيه الشكر لدولة الإمارات واتحاد البادل تنس، وذلك خلال لقائهم مع الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل رئيس اللجنة العليا المنظمة اثناء زيارته لقرية بطولة العالم “دي بي وورلد للبادل - دبي2022” وجولته بين الملاعب الثمانية التي تستضيف المباريات.

وأكد المشاركون من نخبة المنتخبات العالمية أنهم سيحملون معهم بعد عودتهم إلى بلادهم، أجمل الذكريات عن دولة الإمارات بلد الأمن والأمان والسعادة وعن شعبها الأصيل الكريم.

و زار الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أروقة قرية البطولة يرافقه إسماعيل الهاشمي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للبادل عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة .

وتابع الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم جانبا من المنافسات وعبر عن سعادته بالنجاح الذي حققته الدولة في استضافة هذه البطولة العالمية الكبيرة وذلك بفضل رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لدبي، وكذلك جهود أبناء الوطن الذين يمتلكون خبرات تنظيمية كبيرة تؤهلهم لاستضافة وتنظيم أكبر وأهم الأحداث والبطولات العالمية.



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