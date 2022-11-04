تنظيم سباق "دبي القابضة سكاي رن" 12 نوفمبر الجاري

المصدر: وام

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أعلنت دبي القابضة- شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم- عن عودة سباق "دبي القابضة سكاي رن" المُرتقب وهو سباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي ضمن عدد من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تستضيفها الوجهات التابعة للمجموعة أثناء تحدي دبي للياقة 2022.

وتماشياً مع التزامها طويل المدى بتعزيز الصحة واللياقة البدنية في المجتمع تدعم دبي القابضة مجدداً تحدي دبي للياقة المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والذي يشجّع سكان دبي وزوارها على اتباع أسلوب حياة أكثر صحةً ونشاطاً من خلال ممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية اليومية لمدة 30 يوماً.

سيشهد جدول الفعاليات الرياضية لدبي القابضة والذي يمتد على مدار شهر عودة سباق "دبي القابضة سكاي رن 2022" كأهم الفعاليات الرياضية في تحدي دبي للياقة 2022. ويُعد هذا السباق الخيري سباقاً مُعتمداً رسمياً ضمن أجندة الفعاليات السنوية لمجلس دبي الرياضي ومن المتوقّع أن ينضم لدورة هذا العام التي تقام في 12 نوفمبر الجاري 250 متسابقاً يتنافسون على صعود 52 طابقاً أي ما يعادل 1334 درجة سلم وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في جميرا أبراج الإمارات. وسيعود ريع السباق بالكامل لصالح "مجلس الأمل" التابع لمؤسسة الجليلة لدعم مريضات السرطان والمتعافيات منه.

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