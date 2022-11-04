مردود ايجابي لبطلات الإمارات في بطولة العالم للجوجيتسو بأبوظبي

المصدر: وام

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مع انتهاء منافسات الأسبوع الأول من بطولة العالم للجوجيتسو المقامة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، نجح المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" بتحقيق 29 ميدالية ملونة، بواقع 10 ذهبيات، و7 فضيات، و12 ميدالية برونزية، ويتبقى أمامه المشاركة في منافسات فئتي تحت 18 و تحت 21 عاما اعتبارا من الأحد المقبل والتي من المتوقع أن تعزز رصيده من الميداليات.

وكان لبنت الإمارات دور بارز في الوصول إلى هذا الرصيد من الميداليات الملوّنة من خلال ما حصدته من ميداليات على مستوى الناشئات (تحت 16) والكبار.

وفي تقييمها العام لما قدمته بنات الإمارات في البطولة حتى الآن قالت جيسيكا هنريك، مدربة المنتخب الوطني: "قدمت لاعبات المنتخب الوطني للجوجيتسو في فئة تحت 16 عاماً أداءً قويا ونجحت 10 لاعبات في تحقيق ميداليات ملونة، ما يمثل إنجازاً كبيراً يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه لاعباتنا والنمو اللافت الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.. أنا فخورة بأدائهن المتميز والإنجازات التي حققنها، وأثق بقدرتهن على النمو والتطور والاستفادة من هذه المشاركة المهمة في واحدة من أبرز البطولات العالمية، ومواصلة مسيرة الإنجازات، خاصة أن بطلات الإمارات أثبتن قدرتهن على التفوق والإبداع في هذه الرياضة.. والأمر ذاته ينطبق على لاعباتنا في فئة الكبار اللاتي أحرزن مجموعة من الميداليات البرونزية في ظل منافسة شرسة مع أقوى لاعبات العالم، وقد خرجن بالعديد من المكاسب التي ستشكل أساس برامجنا التدريبية القادمة".

وأضافت:" يأتي هذا الإنجاز نتيجةً لاجتهاد اللاعبات في التدريب وإظهارهن عزيمةً قوية والتزاما كبيرا بإرشادات المدربين ومسؤولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو.. يأتي تحقيق لاعباتنا حصيلة كبيرة من الميداليات ثمرة تميزهن ومهارتهن، ولا ننسى استراتيجية الاتحاد المعتمدة لدعم المنتخبات خصوصا المنتخبات النسائية، وحرصه على بذل كل ما في وسعه لتوفير أفضل بيئة تنافسية لهن فضلا عن أفضل مرافق رياضية وأقوى بطولات ومسابقات في العالم".

وأكدت أن اللاعبات حققن تقدماً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية.. وبات المنتخب بين الأفضل على مستوى العالم بعدما قدم موسماً رائعاً وفاز بالعديد من الميداليات في مختلف البطولات الدولية، بما في ذلك بطولة آسيا والألعاب العالمية في برمنجهام.

ونوهت إلى أن المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" يحظى بفرصة مثالية لإظهار مهاراته وإبهار الجميع في بطولة العالم للجوجيتسو.. ودعت الجمهور إلى دعم الأبطال وتشجيعهم في صالة جوجيتسو أرينا خلال الأيام المقبلة مع بدء منافسات فئة الشباب تحت 21 عاما".

لحظات لا تنسى.

من جانبها قالت زمزم الحمادي، الفائزة بالميدالية الذهبية عن فئة تحت 16 عام لوزن ( 52 كجم) :"عشت لحظات لا تُنسى عند تتويجي بالميدالية الذهبية لا سيما عند وقوفي على منصة التتويج.. شعرت في البداية ببعض القلق من المنافسة ضد لاعبات من أقوى دول العالم ، إلا أنني تغلبت عليهن ونجحت في تحقيق هذا الإنجاز.. ساعدني الاستعداد الجيد على الفوز رغم قوة المنافسات... تغمرني الآن سعادة بالغة، وأهنئ جميع اللاعبات الفائزات بالميداليات.. كما منحتني المشاركة بداية رائعة تدفعني لنيل المزيد من الميداليات في البطولات القادمة المحلية والدولية.

حافلة بالتحديات.

وقالت شمسة العامري، الفائزة بالميدالية الفضية عن فئة تحت 16 عاما (وزن 48 كجم): “عاهدت نفسي عندما قررت المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو بأن أبذل قصارى جهدي أثناء التدريب وألّا أستسلم حتى الفوز بالميدالية.. كانت البطولة حافلة بالتحديات لكنني استطعت التغلب عليها وتحقيق الميدالية الفضية”.

وأضافت : " شاركت في بطولات محلية عديدة نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ما منحني خبرات رائعة ساعدتني على إحراز هذا الإنجاز في بطولة العالم للجوجيتسو.. يسرني أن أحظى بالفرصة لإظهار قدراتي أمام أفضل اللاعبات في العالم".



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