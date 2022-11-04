تحدي دبي للدراجات الهوائية ينطلق الأحد

المصدر: وام

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تنطلق فجر الأحد المقبل منافسات الدورة الثالثة من "تحدي دبي للدراجات الهوائية"، أحد أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة، والذي يقام برعاية مجموعة "دي بي ورلد"، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، على مسارين مختلفين يمران بين أبرز وأشهر المعالم في مدينة دبي.

يتضمن التحدي مسارين يمكن للدرّاجين الاختيار بينهما، المسار الأول بطول 12 كلم على شارع الشيخ زايد، للدرّاجين أصحاب الخبرة، والمسار الثاني بطول 4 كلم، وهو مخصص للعائلات والدرّاجين من كافة الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية.

وينطلق الدرّاجون على مسار شارع الشيخ زايد والذي يبلغ طوله 12 كلم في تمام الساعة 5:00 فجراً، من خمس بوابات انطلاق مختلفة بالقرب من، متحف المستقبل، ومنطقة السطوة، وكوكا كولا أرينا، ومنطقة الخليج التجاري، والمستوى السفلي من "مركز دبي المالي العالمي".

أما مسار الـ 4 كلم، المخصص للعائلات والأطفال، فستكون بداية انطلاقه في تمام الساعة 5:00 فجراً من "دبي مول" مروراً بـ "بوليفارد الشيخ محمد بن راشد"، وبالقرب من "دبي أوبرا" و"برج خليفة".



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