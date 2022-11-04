أحمد المنصوري بطلا للمرحلة الأولى من طواف المسيرة الخضراء بالمغرب

المصدر: وام

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فاز نجم المنتخب الوطني للدراجات الهوائية أحمد المنصوري بالمرحلة الأولى من طواف المسيرة الخضراء المقام في المغرب وذلك لمسافة 139 كم قطعها في 2:29.30 ساعة وبمعدل سرعة 56.3 كم.

ويستمر الطواف الذي انطلق أمس حتى 8 نوفمبر الجاري، حيث يشارك منتخبنا في البطولة بوفد مكون من 6 لاعبين هم أحمد المنصوري، جابر المنصوري، أحمد المري، محمد المطيوعي، سيف معيوف، عبدالله الحمادي، وإداري المنتخب حمد المرزوقي.

ونجح المنصوري في قيادة المنتخب للوصول إلى خط النهاية حيث تمكن من خطف صدارة المرحلة الأولى

وجاء في المركزين الثاني والثالث من المغرب كل من يوسف بدادو، ومنير مخشون.

ويشارك في السباق أكثر من 100 دراج من 14 فريق من مختلف الدول، كما تقام المرحلة الثانية من الطواف غداً بينما يشارك فيها المنتخب الوطني بحثاً عن الحفاظ على صدارة الطواف.

وأكد المدير الفني لمنتخب الإمارات عبدالله سويدان، أن فوز المنصوري يعتبر إنجازا كبيرا كونه أول فوز إماراتي في تاريخ مشاركات منتخبات الإمارات في المغرب منذ عام 1985 بالبطولة العربية للشباب في مراكش، وهو نتيجة طبيعية لكثرة المشاركات التي يتواجد فيها المنتخب الوطني حالياً والإنجازات المتلاحقة.

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