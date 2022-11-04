هزاع وخالد بن سلطان بن زايد يتوجان الفائزين في مزاينة سويحان

المصدر: وام

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توج الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، مساء اليوم ، الفائزين في أشواط الحول ضمن مسابقات اليوم الختامي من مزاينة سويحان في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث، المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته الـ 16، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

حضر التتويج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط حول لأصحاب السمو الشيوخ -محليات عن فوز "الحذرة" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، والمركز الثاني "بنت مكيدة" لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، بينما حلت في المركز الثالث "الظبي" لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الرابع جاءت "نوادر" لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الخامس "المايدية" لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وفي شوط أصحاب السمو الشيوخ (ثنية- حايل) – مجاهيم فازت وحيده" لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي بالمركز الأول، كما فازت "الطايلة" لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي بالمركز الثاني.

وفي شوط حول تلاد لأبناء القبائل (1)- محليات، فازت بالمركز الأول "زمط" لمالكها مصبح عامر حويرب المنصوري من الإمارات، بينما فازت بالمركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل (2) محليات، "مشغله" لمالكها راشد مبارك الهاجري من الإمارات.

كما أسفرت النتائج في شوط حول شرايا لأبناء القبائل (1) محليات، عن فوز "نجود" لمالكها راشد فهد الهاجري من الكويت بالمركز الأول، أما في شوط حول شرايا لأبناء القبائل (2) محليات ففازت بالمركز الأول "تشريف" لمالكها سالم ناصر المنصوري من الإمارات.

وفازت بالمركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل (1) مجاهيم، "مكحول" لمالكها مبارك حمود سالمين المنصوري من الإمارات، كما فازت بالمركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل (2)- مجاهيم، "الراهيه" لنجلاء سالم مبارك المنهالي من الإمارات.

وفي شوط حول شرايا لأبناء القبائل (1) مجاهيم فازت بالمركز الأول "الصايمه" لمالكها سالم عاضه سفر البقمي من الإمارات، وفي شوط حول شرايا لأبناء القبائل (2) مجاهيم فازت بالمركز الأول "الثقيلة" لمالكها سهيل محمد كردوس العامري من الإمارات.

وفي شوط حول شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء – محليات، ففازت بالمركز الأول "مدينه" لمالكها أحمد عبيد سعيد المنصوري من الإمارات، وفي شوط حول شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء – مجاهيم، فازت بالمركز الأول "دهامه" لمالكها مرزق مرزوق حسن المنهالي من الإمارات.

بينما فازت بالمركز الأول في شوط حول المهجنات الأصايل "عسيلة" لمالكها الفندي خميس الفندي المزروعي من الإمارات.

واختتمت اليوم فعاليات مزاينة سويحان، أولى محطات مهرجان الظفرة والتي استمرت منافساتها على مدار 8 أيام متواصلة، وسط حضور كبير من مُلاك الإبل وعشاق التراث الأصيل في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في سويحان، عرساً تراثياً وتجمعاً لنخبة مميزة من المشاركين في المزاينات اليومية من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الذين تنافسوا جميعهم على الفوز بالمراكز الأولى للمنافسات اليومية، وذلك ضمن 75 شوطاً للإبل المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل خصص لها 705 جوائز بقيمة 11 مليون 415 ألف درهم إماراتي.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إن مسابقات وفعاليات مزاينة سويحان المحطة الأولى لمهرجان الظفرة، شهدت نجاحاً كبيراً، وسجلت مشاركة 1917 مالك إبل، وشهدت المنطقة المحيطة بموقع المزاينة توافد آلاف المطايا من سلالات الإبل الأصيلة من محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل.

وأشار إلى أن مهرجان الظفرة تحول إلى حدث تراثي إقليمي وعالمي ونجح في تطبيق استراتيجية صون وإحياء التراث الثقافي لإمارة أبوظبي بجوانبه المختلفة، وتميّز في التعريف بالتراث الإماراتي والخليجي، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي على خارطة السياحة العالمية، لافتاً إلى أن المهرجان أصبح يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية صون التراث، ويحظى باهتمام وطني وخليجي رفيع المستوى، ويجسد طموح القيادة في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمقصد ثقافي سياحي على المستوى العالمي، إضافة لتفعيل الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وأوضح أن مهرجان الظفرة ومن خلال دوراته المتعاقبة، ساهم في رسم لوحات بديعة تعرف من خلالها الآلاف على العادات والتقاليد الموروثة التي تميز الشعب الإماراتي، ويأتي ذلك بفضل جهود القيادة الحكيمة ورغبتها في الحفاظ على التقاليد الأصيلة للدولة وصون التراث العريق باعتباره أحد مقومات استدامة الهوية الوطنية، مضيفا إن المهرجان نجح في جعل التراث الإماراتي مادة غنية تتناقلها وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، بما يشكل فرصة لتقديم التراث العربي الأصيل الذي يعد رافعة قوية لبناء الحاضر واستشراف المستقبل.

وتسعى إدارة مهرجان الظفرة من خلال الفعاليات التي تقدمها إلى الوصول لأكبر شريحة من الفئات المشاركة من خلال تعريفها بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وإشراك الجيل الجديد بالتراث وتحفيزه على البحث من خلال العروض والجوائز التشجيعية ، حيث إن المهرجان أضحى ملتقى لتعزيز الروابط ومشاركة جميع شرائح المجتمع في هذا الحدث التراثي الهام.

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