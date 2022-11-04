200 مشارك في بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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انطلقت صباح أمس منافسات النسخة التاسعة من بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك، التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية على مدار 3 أيام بمشاركة 200 متسابق موزعين على 36 قارباً، ويتأهل الفائزون في هذه المنافسات للجولة الختامية من بطولة العالم لصيد الأسماك المقررة بكوستاريكا في أبريل 2023.

وترأس أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة الاجتماع التنويري للمشاركين والذي عقد بفندق نوفوتيل الفجيرة لإطلاعهم على شروط وقوانين المسابقة، بحضور كريم درباس الرئيس التنفيذي لشركة بالما القابضة المشرف العام، وهيثم كمال الفيل مدير البطولة.

وكشف أحمد إبراهيم عن سعادته بالتجاوب الكبير الذي تشهده البطولة في عامها التاسع على التوالي، ولا سيما أن مارينا الفجيرة كان له الريادة في بطولات صيد الأسماك عبر تنظيم العديد من البطولات المحلية والدولية ونال إثرها شهرة عالمية واسعة حتى أضحت الفجيرة أبرز الوجهات العالمية لصيد الأسماك.

من جانبه أكد كريم درباس اكتمال التحضيرات كافة متمنياً التوفيق للمشاركين في الوصول لبطولة العالم في كوستاريكا وأن تعمل البطولة على تعزيز مكانة الصيد البحري في دولة الإمارات وتشجيع الشباب على ممارسة هذا النشاط، مقدماً الشكر لأسرة نادي الفجيرة البحري على روعة ودقة التنظيم وأشار درباس إلى مشاركة فرق عربية على غرار المملكة العربية السعودية الذي يدخل المسابقة بفريقين.

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