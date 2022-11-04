ردود أفعال واسعة لنتائج كونجرس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بأبوظبي

المصدر: وام

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حظي كونجرس الاتحاد الدولي للجوجيتسو الذي عقد في أبوظبي مساء أمس الأول بردود أفعال واسعة على المستوى العالمي، وتناول توصياته وقراراته عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية، على ضوء نجاحه في رسم ملامح مستقبل تلك الرياضة وتثبيت دعائم تطورها ونهضتها .

وأعرب روبيرت بيرس رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو عن سعادته بما حققه كونجرس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والمخرجات التي صدرت عنه، وكذلك ما يتعلق بمداخلة ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية، التي نقلت الانطباع المميز لديها عن الاتحاد الدولي للجوجيتسو وتطور اللعبة بشكل لافت خلال الفترة الماضية.

وأضاف : " الكونجرس الذي عقد في أبوظبي كان واحدا من أكبر وأهم الجمعيات العمومية التي عقدت في مسيرة الاتحاد الدولي، ومن اللحظات المؤثرة فيه تكريم الرموز الذين أعطوا بلا حدود لرياضة الجوجيتسو على مدار الفترات السابقة، وكانوا سبباً في أن تصبح اللعبة واحدة من أكثر الرياضات انتشاراً في العالم خلال العقد الأخير".

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو أن التكريم الذي حظي به سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو – النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، كان مستحقا لشخصية لها دورها الفعال في دعم وتطوير اللعبة، وكذلك لحصوله على أعلى فئة في رياضة الجوجيتسو وهو الحزام الأسود.

وأكد أن دولة الإمارات بمبادراتها ودعمها لرياضة الجوجيتسو قادتها إلى تحقيق أكبر نقلة نوعية وتحول في مسيرتها التاريخية، وكانت أكبر دافع لنشر وتطوير اللعبة في العالم من خلال البطولات التي تنظمها بشكل مستمر في مختلف القارات، حيث يتجاوز عددها الـ 100 بطولة سنوياً، وهو الأمر الذي يخلق أفضل بيئة تنافسية للأبطال والنجوم".

ووجه الألماني خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو الشكر إلى دولة الإمارات على ما قدمته لضيوفها خلال منافسات بطولة العالم للجوجيتسو، ودورها الكبير في دعم اللعبة واستضافة كونجرس الاتحاد الدولي بحضور لافت من كافة الاتحادات المعنية.

وقال ثومفارت :" ثقتي كبيرة بأن يصبح الكونجرس الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على هامش بطولة العالم، نقطة تحول كبيرة في مسيرة اللعبة، من خلال مخرجاته الفنية والإدارية والتنظيمية وكذلك من خلال القيم التي أرساها بتكريم الرموز".

وأضاف: “ أجندة الاتحاد الدولي للجوجيتسو ذاخرة بالفعاليات والبطولات وكذلك دورات تأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية، ونتوقع المزيد من التطور للعبة في المرحلة المقبلة”.

وأشاد مدير عام الاتحاد الدولي بالمبادرة التي صدرت عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ولمست قلوب الحميع من خلال تكريم رئيس الاتحاد الدولي بانايوتوس ثيودوروبوليس والذي أعطى الكثير للعبة على مدار السنوات الماضية، وكان رفيقا لاتحاد الإمارات في كافة إنجازات اللعبة وانتشارها ونهضتها على المستوى الدولي، وكذلك في مشوار الاعتمادات التي حصلت عليها اللعبة من قبل المنظمات العالمية، حيث لم يدخر أي جهد في نشر وتطوير اللعبة وإرساء قيمها التي تدعو إلى الاحترام والمنافسة والانضباط والشجاعة والصبر والتحمل وكلها تتفق مع القيم الأولمبية.

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