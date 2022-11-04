144 مليون دولار إجمالي جوائز 39 بطولة في دي بي ورلد للجولف موسم 2023

المصدر: وام

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أعلنت جولة دي بي ورلد للجولف عن روزنامة البطولات الدولية للموسم المقبل عام 2023، والتي تضم 39 بطولة في 26 دولة، بإجمالي جوائز 144.2 مليون دولار، إضافة إلى مكافآت متزايدة قدرها 6 ملايين دولار للاعبين الثمانية الأوائل في تصنيف الموسم.

وسيشهد موسم 2023 أيضاً تقديم برنامج جديد لضمان تحقيق الأرباح للاعبي جولة دي بي ورلد، إذ سيضمن اللاعبين في المراكز من الأول إلى الـ17 في التصنيف الحصول على حد أدنى من الجوائز المالية يبلغ 150 ألف دولار، إذا شاركوا في 15 حدثاً أو أكثر كجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه من قبل لجنة جولة دي بي ورلد الأسبوع الماضي.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد، ستقام 5 بطولات في دولة الإمارات، وهي: هيرو كاب في نادي أبوظبي للجولف خلال الفترة من 13 إلى15 يناير المقبل، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير المقبل، ودبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير المقبل، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا للجولف خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير المقبل، وبطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، لتكون الإمارات ودبي على الموعد مع المحطة الختامية الفاصلة للموسم مرة أخرى حيث يتم تتويج بطل الموسم بكأس هاري فاردون.

ويشتمل صندوق الجوائز المالية القياسي لجولة دي بي ورلد البالغ 144.2 مليون دولار، زيادة في جوائز بطولات سلسلة رولكس الأربعة لعام 2023، وهي بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، دبي ديزرت كلاسيك، جينيسيس الأسكتلندية المفتوحة وبطولة بي إم دبليو بي جي إيه، وجميعها ارتفعت من 8 ملايين دولار في عام 2022 إلى 9 ملايين دولار العام المقبل، قبل البطولة الختامية للموسم بطولة جولة دي بي ورلد بجوائز تبلغ 10 ملايين دولار.

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