«طرق دبي» و «كريم بايك» يعززان المشاركة في تحدي دبي للدراجات الهوائية مجاناً

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي و"كريم بايك" مبادرة لتوفير دراجات مجانية للمقيمين والزوار الذين لا يمتلكون دراجاتهم الخاصة ويرغبون في المشاركة في فعاليات تحدي دبي للدراجات الهوائية "دبي رايد".

وستسمح المبادرة للمشاركين باستعارة دراجات مجانية من موقعين اثنين، الأول: متحف المستقبل (المدخل A من شارع المركز التجاري).

أما الموقع الثاني فيكون من المدخل الأرضي E (المركز المالي بجوار مبنى روضة المروج A).

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين هيئة الطرق وشركة كريم، والتعريف ببرنامج مشاركة الدراجات العامة في دبي، وتمكين الأشخاص الذين لا يمتلكون دراجات خاصة من المشاركة في هذه الفعالية.



وتسعى هيئة الطرق والمواصلات من هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على إمارة دبي والترويج لها باعتبارها المدينة الصديقة للدراجات والأكثر ملاءمة لها في العالم، عبر تمكين السياح من المشاركة في هذه الفعالية، إلى جانب تعزيز نمط العيش واللياقة البدنية للسكان عموماً، وزيادة الوعي العام واعتماد خدمات التنقل المرنة للعمل وأوقات الفراغ وممارسة الرياضة.

وتفصيلاً، أوضح باسل النحلاوي، المدير العام لشؤون النقل في كريم، أن الشركة متحمسة لتزويد المشاركين في فعالية "دبي رايد" بتجربة رائعة وسلسة، وتمكينهم من استئجار دراجات من أي محطة من محطات "كريم بايك" البالغ عددها في دبي 175، وتوفير دراجات مجانية لمن يحضر أولاً لاستخدامها.، عبر عدد محدد من المحطات، وسيتم التنازل عن الرسوم الإضافية لأولئك الذين يستأجرون الدراجات من المحطات الأخرى حصريًا لمشاركي دبي رايد".



وتفتح مسارات دبي رايد في الساعة 5:00 صباحًا، ويبدأ جميع راكبي الدراجات رحلتهم في الساعة 6:30 صباحًا وتنتهي الساعة 7:30 صباحًا.

ويوصى باستئجار الدراجة بالقرب من فعالية دبي رايد، من المحطات التالية: من مدخل كوكاكولا أرينا- (C) برج خليفة / محطة مترو دبي مول ومبنى سيتي ووك 21-أ ، مدخل الخليج التجاري (D) ، الخليج التجاري محطة مترو وبنك أبوظبي التجاري الخليج التجاري، ومدخل FCS السفلي (E) ومحطة إعمار سكوير ومحطة مترو برج خليفة / دبي مول، ومدخل طريق العائلة لوسط المدينة (F) ودبي مول / محطة بوليفارد بوينت ومحطة العنوان فاونتن فيوز. ويمكن للمشاركين أيضًا الاستفادة من العرض الترويجي المستمر بخصم 35٪ على الاشتراك لمدة شهر واحد.

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