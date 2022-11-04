تحدي دبي للياقة.. فعاليات مشوقة في الأسبوع الثاني

المصدر: دبي - البيان

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يواصل «تحدي دبي للياقة 2022» فعالياته المشوقة في أسبوعه الثاني ليقدم المزيد من الأنشطة والحصص الرياضية المجانية الشاملة، التي تقام في جميع أنحاء المدينة، تشجيعاً للجميع على قبول التحدي.

ويعود أضخم حدث لركوب الدراجات الهوائية في دبي، «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بعد غدٍ بشارع الشيخ زايد و«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد».

وسيكون عشاق الرياضة على موعد مع مجموعة من الفعاليات الرياضية للشركاء والتي ستقام في كافة أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى افتتاح المزيد من مراكز اللياقة البدنية، كما تستمر قرى اللياقة البدنية «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة»، و«قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة» بتقديم المزيد من الحصص والأنشطة الرياضية المتنوعة. ويتيح «تحدي دبي للدراجات الهوائية» للمشاركين فرصة الاستمتاع بركوب الدراجات الهوائية والاختيار بين مسارين – المسار العائلي في وسط مدينة دبي بطول 4 كلم، والذي يقام على «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، ومسار شارع الشيخ زايد بطول 12 كلم، ويمتدّ من «مركز دبي التجاري العالمي» إلى «حديقة الصفا»، مروراً فوق جسر «قناة دبي المائية».

وتتيح قرى اللياقة البدنية في كايت بيتش ولاست إكزت الخوانيج المشاركة في عدد كبير من حصص اللياقة البدنية بين الرقص الرياضي، وكرة القدم، واليوغا، والملاكمة وغيرها.

وتتوزع مراكز اللياقة البدنية في مختلف المجتمعات المحلية في جميع أنحاء دبي، ليتسنى للجميع الالتزام بإتمام 30 دقيقة من التمارين اليومية. وتقام العديد من الفعاليات الرياضية خلال الأسبوع الثاني من التحدي منها الجري والسباحة والمغامرات، ومن أميز الفعاليات في الأسبوع الثاني لتحدي دبي للياقة «بطولة كاس دبي للبادل» و سلسلة سباقات «جايَنت دواثلون» التي تستهدف رياضيي الثلاثي ورياضيي الثنائي وراكبي الدراجات والعدائين وعشاق اللياقة البدنية، ويمكن للراغبين المشاركة كأفراد أو فرق في سباق «سكتشرز برفورمانس ران 2»، الذي يندرج ضمن سلسلة من 5 سباقات.

مدينة إكسبو

بإمكان عشاق الرياضة اختبار العديد من الأنشطة وحصص اللياقة والدراجات الهوائية الثابتة واليوغا والجمباز في مدينة إكسبو دبي التي تشهد أيضاً «سباق مدينة إكسبو دبي للجري» برعاية غاتوريد، الذي يقام السبت 12 نوفمبر، ويشمل مسارات بطول 3 كلم و 5 كلم و 10 كلم و 15 كلم، بالإضافة إلى «سباق مدينة إكسبو دبي للدراجات الهوائية»، الأحد 13 نوفمبر، وينطلق بجولة استعراضية لمسافة 3 كلم، ، ويمكنهم بعد ذلك اختيار المشاركة في مسارات بطول 12 كلم و18 كلم و40 كلم و74 كلم.

«سكاي رن»

ويبدو سباق «دبي القابضة سكاي رن» يوم 12 نوفمبر الجاري فرصة مناسبة جداً لتحدّي نفسك ومنافسيك في صعود 52 طابقاً، عبر 1334 درجة، أي بارتفاع 265 متراً، خلال السابق الذي الذي تستضيفه «جميرا أبراج الإمارات» ويشتمل على 3 فئات، الجائزة المفتوحة، وجائزة النخبة، وجائزة الفريق المختلط الخاصة لمن يفضّلون المنافسة ضمن فريق ويُقام سباق «دبي القابضة سكاي رن» بالشراكة مع «مؤسسة الجليلة»، وهو الأول من نوعه المرخص له من قبل الاتحاد الدولي للجري العمودي.

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