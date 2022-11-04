مواجهات نارية في ربع نهائي «مونديال البادل»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ضمنت 8 منتخبات تأهلها إلى ربع نهائي منافسات الرجال من بطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي2022» التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد الإمارات للبادل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل، وتختتم منافساتها غداً على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس.

وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة لربع النهائي إسبانيا والبرازيل والأرجنتين وإيطاليا وتشيلي والبرتغال وباراغواي وألمانيا.

ويتضمن برنامج ربع النهائي مواجهات نارية يتقدمها الديربي الأوروبي بين إيطاليا وألمانيا، فيما تلتقي إسبانيا مع تشيلي، والبرازيل مع البرتغال، ومنتخب الأرجنتين مع باراغواي.

وتصدرت إسبانيا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط) وحلت البرتغال ثانياً بـ6 نقاط .

وحجز منتخب الأرجنتين بطل العالم 6 مرات بطاقة العبور إلى ربع النهائي بتصدره المجموعة الثانية بـ 9 نقاط وجاء منتخب بلجيكا في المركز الثاني بـ6 نقط .

وفي المجموعة الثالثة، احتلت البرازيل المركز الأول بـ9 نقاط وتشيلي المركز الثاني بـ6 نقاط .

وفي المجموعة الرابعة التي ضمت 5 منتخبات، جاءت فرنسا في المركز الأول بـ12 نقطة وباراغواي في المركز الثاني بـ9 نقاط .

بطولة السيدات

من جهة أخرى، حجزت 8 منتخبات أيضاً بطاقة العبور لربع نهائي منافسات السيدات، وهي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين والسويد وألمانيا وإيطاليا، حيث تصدرت إسبانيا المجموعة الأولى بـ9 نقاط وجاءت ألمانيا ثانياً بـ6 نقاط ، فيما احتلت الأرجنتين صدارة المجموعة الثانية بالعلامة (9 نقاط) متقدمة على بلجيكا (6 نقاط).

وتأهلت إيطاليا متصدرة المجموعة الثالثة بـ9 نقاط والبرتغال صاحبة المركز الثاني بـ6 نقاط.

وبعد صراع مثير في المجموعة الرابعة، حسم كل من المنتخبين الفرنسي والسويدي تأهلهما معاً في المركزين الأول والثاني بـ9 نقاط لكل منهما وبفارق الأهداف عن المنتخب البرازيلي.

وضمن منافسات ربع نهائي بطولة السيدات، تلتقي فرنسا مع بلجيكا، وإسبانيا مع البرتغال والأرجنتين مع السويد، ويواجه المنتخب الإيطالي نظيره الألماني.وستخوض المنتخبات صاحبة المركز الثالث في كل مجموعة في بطولتي الرجال والسيدات مباريات ترتيبية لتحديد المراكز من 9 إلى 12، فيما تخوض المنتخبات صاحبة المركز الرابع مباريات ترتيبية لتحديد المراكز بين 13 و17.

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