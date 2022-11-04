الجوجيتسو.. إبداع على بساط بطولة العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة مبادلة للاستثمار أداءه المميز في النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للجوجيتسو المقامة في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم. ورفع المنتخب رصيده في منافسات أمس إلى 29 ميدالية ملونة بواقع 10 ذهبيات، و7 فضيات، و12 ميدالية برونزية.

وكان قد تم تخصيص منافسات، أمس، لفئة الكبار، وقدّم أبطال منتخبنا الوطني أداء فنياً راقياً على البساط، وكانت حصيلتهم ميدالية ذهبية، وفضية، وبرونزيتين. وتوج بالذهب خالد الشحي وزن 62 كجم، أما الفضية فقد تحققت عن طريق عمر الفضلي بذات فئة الوزن. فيما توج بالبرونزيتين كل من حصة الشامسي فئة 45 كجم، وسعيد الكبيسي فئة 85 كجم.

منافسات

حضر المنافسات كل من عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وريكاردو لافيري سفير جمهورية بنما لدى الدولة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور مروان علي الكعبي، المدير التنفيذي لإدارة البنى التحتية والاستجابة لدى بيور هيلث، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية.

وتقدم ريكاردو لافيري سفير جمهورية بنما لدى الدولة بالتهنئة إلى دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي على تنظيم بطولة بهذا الحجم بأعلى معايير الدقة والاحترافية والإبداع، وأبدى إعجابه بقوة المنافسة متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

وأشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بأداء منتخبنا الوطني للجوجيتسو، وقال: «نفخر بهذا الجيل من الأبطال والبطلات الذين يتمتعون بأعلى درجات الجاهزية والثقة بالنفس، على الرغم من أن المنافسة أمام لاعبين أقوياء جاؤوا لتحقيق اللقب ليس بالأمر السهل، لكن إرادة أبنائنا تزداد صلابة في ظل رغبتهم الجامحة في تعزيز رصيد الدولة من الميداليات وبالتالي الحفاظ على اللقب».

شراكة راسخة

من جانبه، أثنى الدكتور مروان علي الكعبي، المدير التنفيذي لإدارة البنى التحتية والاستجابة لدى بيور هيلث على المنافسات وعلى أجواء البطولة المثالية، والتنظيم المشرف الذي يعنى بأدق التفاصيل، مؤكداً أن الشراكة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والمساهمة في إنجاح بطولاته وتوفير الدعم لها يدعو إلى الفخر والاعتزاز.

وأضاف الكعبي: «بصفتنا شركاء للاتحاد، وتجمعنا شراكة طويلة الأمد في تطوير هذه الرياضة ذات الشعبية المتنامية في المجتمع الإماراتي والعالم، فنحن لن نتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم للنهوض بالجوجيتسو، والمساهمة في تحقيق الأهداف والرؤية التي تجمعنا مع الاتحاد، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للعبة».

الذهبية

تمكن البطل خالد الشحي من تحقيق أغلى ذهبية في مسيرته حتى الآن بعد حصوله على ذهبية بطولة العالم فئة الكبار وزن 62 كجم بعد نزال مميز مع زميله في المنتخب عمر الفضلي الذي حاز على الميدالية الفضية.

وقال الشحي: «إن الفائز هي دولة الإمارات وشعبها ورياضة الجوجيتسو الإماراتية التي أصبحت تصدر أبطالاً للعالم، وكل ذلك بفضل الدعم الكبير للاتحاد وأفضل المدربين الذين يستقدمهم لتأهيلنا وإعدادنا بأفضل صورة».

بدوره، هنأ البطل العالمي عمر الفضلي زميله الشحي على تحقيقه الميدالية الذهبية، وقال: «استحق خالد الفوز على أدائه الرائع وتطوره المستمر على الأصعدة كافة. أظن أن لدينا فريقاً متكاملاً ونستطيع المنافسة في مختلف المحافل، وأنا على ثقة بأننا نملك فرصة حقيقية للظفر باللقب».

تفوق ألماني

ويقول كريستوفر مولر مدرب المنتخب الألماني للجوجيتسو: «إن منتخب بلاده يؤدي بطريقة جيدة في بطولة العالم».

وأضاف: «سعيد جداً، نعمل معاً كفريق واحد، ونحرص على تطوير أنفسنا باستمرار، ونستمتع بالعمل الجماعي الذي يقودنا إلى تحقيق النتائج المرجوة، بصفتي ممارساً لرياضة الجوجيتسو، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بالطريقة التي تنمو بها هذه الرياضة فهي تتطور بشكل غير مسبوق».

تميز وإبداع

بدوره، يقول ديميتريوس ماريناكيس، مدرب منتخب اليونان للجوجيتسو: «راضٍ جداً عن أداء اللاعبين، وأشيد بجهودهم الرائعة، حظيت البطولة والعاصمة أبوظبي بالكثير من الإشادة الدولية وأنا بدوري أود أن أهنئ هذا البلد الكريم المضياف بهذا النجاح الفائق».

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