منغوليا تنظم بطولة العالم للكبار في 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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اعتمد كونغرس الاتحاد الدولي للجوجيتسو الذي عقد أول من أمس في أبوظبي، فوز منغوليا بتنظيم النسخة المقبلة من بطولة العالم للكبار في 2023، وكازاخستان بتنظيم بطولتي العالم للشباب والناشئين في العام نفسه، وتمت الموافقة على استضافة منغوليا أيضاً لكونغرس الاتحاد الدولي وذلك على هامش بطولة العالم للكبار.

عقد الاجتماع بفندق ريكسوس مارينا أبوظبي برئاسة اليوناني بانايوتوس ثيودوربوليس، وبحضور 70 دولة من مختلف قارات العالم، على هامش بطولة العالم بأبوظبي المقامة حالياً تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وشهد الكونغرس تكريم عدد من الرموز والشخصيات العالمية من قبل الاتحاد الدولي على رأسهم عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لحصوله على الحزام الأسود (دان7)، وهي أعلى فئة في القتال بهذه الرياضة، ولإسهاماته وعطائه المتميز الذي ساهم في تطور اللعبة.

وتسلم الدرع نيابة عنه محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو.

وشهد الكونغرس حضور ( افتراضي عن بعد عبر تطبيق زووم) من ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية، حيث أشادت المتحدثة في كلمتها بجهود الاتحاد الدولي للعبة، في نشر وتطوير اللعبة، وتوفير البيئة المثالية للاعبيها وأبطالها، متمنية لهم جميعاً التوفيق في النهوض بتلك الرياضة المهمة.

إشادة

وأشاد بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بدور أبوظبي في النهوض برياضة الجوجيتسو في العالم، من خلال تنظيم أقوى البطولات، واستضافة مقر الاتحاد الدولي، وقيادة جهود الاعتراف باللعبة في المنظمات الدولية، فضلاً عن تقديمها نموذجاً ملهماً في الكشف عن المواهب ونشر اللعبة وصناعة الأبطال، وتنظيم أكثر من 100 بطولة سنوياً حول العالم، مؤكداً أن الإمارات نجحت بامتياز قيادة المشهد الرياضي العالمي للتعافي من تأثيرات كورونا، بثقة وأمان ولم تتوقف عن تنظيم المعسكرات والبطولات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بأعلى معايير الكفاءة والجودة.

ترحيب

وفي كلمته التي ألقاها فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي نائباً عن عبدالمنعم الهاشمي، رحب بالحضور وأشاد بحرص الجميع على المساهمة الفعالة في النقاشات للموضوعات ذات الصلة بالكونغرس، متمنياً لهم طيب الإقامة، وللاعبيهم التوفيق في منافسات بطولة العالم. وقال فهد علي الشامسي إن الكونغرس نجح في اتخاذ قرارات مهمة بعضها فني وبعضها إداري، وحدد مؤشرات للأداء في المرحلة المقبلة، وإنه فخور بأن تكون أبوظبي دائماً هي مركز الحراك والقرار والنشاط في العالم، والقاطرة التي تجر الجميع للأمام في رياضة الجوجيتسو.

وأضاف: حرصنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو كدولة مستضيفة للكونجرس على تكريم رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بميدالية تحمل صورته، تقديراً منا لجهوده الكبيرة في نشر وتطوير اللعبة، وهو يستحق ذلك لأن رياضة الجوجيتسو أصبحت واحدة من أوسع الرياضات انتشاراً في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة.

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