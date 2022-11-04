اليابان تكرّم ناصر التميمي بوسام إمبراطوري

المصدر: وام

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منحت الحكومة اليابانية سعادة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو في أبوظبي، وسام الشمس المشرقة والأشعة الذهبية والفضية لمساهمته في الترويج للجودو في الإمارات وتعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

وهو بين سبع شخصيات عربية بارزة جرى تكريمها بأوسمة ونياشين وميداليات إمبراطورية بدرجات مختلفة، نظير مساهماتهم البارزة في تعزيز العلاقات والصداقات بين بلدانهم واليابان. والشخصيات العربية من مصر والجزائر والأردن والإمارات العربية المتحدة هم بين 119 أجنبياً من 54 دولة حصلوا على التكريم في موسم الخريف لهذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تكريم 3999 مواطناً يابانياً، بينهم 1910 من القطاع الخاص و436 امرأة.

ووفقاً للحكومة، سوف يقوم الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الوزراء كيشيدا فوميو بتقليد بعض المكرمين اليابانيين والأجانب بالأوسمة والميداليات.

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