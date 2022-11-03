سانيا ميرزا: دبي هي الاختيار الأفضل للإقامة والاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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أكدت أسطورة التنس الهندية سانيا ميرزا أن دبي هي الاختيار الأفضل للعيش والاستثمار بفضل توفر البنية التحتية من المنشآت والمرافق المصممة وفق أعلى المعايير في العالم، وبفضل جودة الحياة وتواجد أعداد كبيرة من الجنسيات على أرض دولة الإمارات يعيشون في سلام ورخاء وسعادة، مما حفزها على إطلاق عدة فروع من أكاديمية التنس الخاصة بها، حيث أطلقت الفرع الأول لها منذ شهرين وتستعد لإطلاق فروع أخرى في مختلف مناطق دبي للمساهمة في انتقاء الموهوبين وتطويرهم للوصول إلى تكوين لاعبين قادرين على المشاركة في البطولات العالمية.

جاء ذلك خلال زيارتها لمقر مجلس دبي الرياضي حيث استقبلها سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجال استقطاب وتكوين الموهوبين، وأكد سعيد حارب للنجمة الهندية حرص المجلس على تقديم كل سبل الدعم لتحقيق النجاح للمشروعات التي تساهم في تطوير القطاع الرياضي واستقطاب الموهوبين وتطويرهم وصناعة الأبطال الرياضيين.

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لاعبة التنس الأولى في الهند التي حققت إنجازات دولية ووصلت إلى ترتيب متقدم في تصنيف اللاعبات على مستوى العالم وفازت 4 مرات بلقب الزوجي في بطولات الغراند سلام الكبرى والعديد من البطولات والألقاب الدولية الأخرى، التقت مع عدد من منتسبي مجلس دبي الرياضي والإعلاميين وأكدت أن علاقتها بدبي تمتد إلى نحو 17 عامًا، حيث بدأت في دبي كلاعبة صغيرة واعدة ووجدت في دبي كل أجواء السعادة والتطور والنمو لذلك اختارتها لتكون مقرًا لها ولأسرتها مع زوجها لاعب الكريكت الباكستاني صهيب مالك حيث يعيشان في دبي منذ سنوات، حيث أكدت أنها وجدت في دبي ما لم تجده في أي مكان آخر بالعالم من الأمان والتنوع الثقافي والرقي في التعامل بين كافة الجنسيات، وكافة العوامل التي تساعد على الإبداع والتطور.

هدف

واتخذت البطلة العالمية من دبي مركزًا لإطلاق مشروعها التدريبي من خلال تكوين أكاديمية ذات فروع في كل مناطق دبي سعيًا لزيادة شعبية وانتشار رياضة التنس بين كافة فئات المجتمع، وأكدت سانيا ثقتها في نجاح المشروع لتوفر كافة مقومات النجاح، من خلال ما تقدمة دبي من خيارات متنوعة تلبي كافة المتطلبات إذ تمتلك دبي من المقومات التي تجعل منها الموقع الأنسب والوجهة المثالية لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية بفضل البنية التحتية والمرونة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين ولمنظمي الفعاليات الرياضية، وبفضل موقعها المتميز ومعالمها الطبيعية والسياحية إضافة إلى المرافق الرياضية المتنوعة التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية.

وربطت سانيا نجاح اللاعبين في تحقيق التطور المنشود والوصول إلى الاحتراف ومنه إلى منصات التتويج بالمثابرة والاستمرارية في التدريب وخوض منافسات عديدة، وكذلك دعم العائلة للاعبين كما حصل معها عندما ساندتها أسرتها لتصبح النجمة الأولى في الهند.

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