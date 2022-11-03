مجمع زايد في الفجيرة يحتفي بيوم العلم

المصدر: متابعة: محمد فضل، علي الظاهري، أحمد عيسى

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بوهندي: رمز للوحدة ويعكس قيم روح الاتحادقام عبدالعزيز أحمد بوهندي المستشار بالهيئة العامة للرياضة، برفع علم الدولة أمام مجمع زايد الرياضي بالفجيرة التابع للهيئة العامة للرياضة وعُزف السلام الوطني للإمارات وتأتي الاحتفالية استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» برفع علم الدولة في وقت واحد، في الثالث من نوفمبر من كل عام، وحضر الاحتفال محمد ناصر عامر مدير مكتب سعادة المتعاملين بالهيئة وعدد من الموظفين والرياضيين.

وأكد عبد العزيز بوهندي أن العلم رمز للوحدة والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية، بما يعكس قيم روح الاتحاد ومشاعر التلاحم بين أبناء الوطن والقيادة إلى جانب تعزيز روح الانتماء بين أفراد شعب الإمارات، وقال: يوم العلم يجسد مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين المحبين لهذه الأرض المعطاء، وترسيخ صورة الإمارات منارةً للتعايش والتسامح في المنطقة والعالم أجمع وبدورنا نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بالولاء والطاعة وبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على اتحادنا.

مشهد وطني

احتفل نادي الإمارات برفع علم الدولة بمناسبة يوم العلم في احتفالية حضرها منصور إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم وجمال القرصي عضو مجلس الإدارة بالإضافة للأجهزة الإدارية والفنية والموظفين بالنادي وتم رفع علم الدولة على السارية وسط النادي بالتزامن مع عزف النشيد الوطني.

وتقدم يوسف البطران رئيس مجلس إدارة النادي بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وإلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي الإمارات بهذه المناسبة.

وأضاف أن احتفالات الدولة بيوم العلم تعكس مشهداً وطنياً رائعاً يعبر عن لحظة تاريخية مشرفة يحق لنا من خلالها أن نعرب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بدولتنا وقيادتنا الرشيدة، ونجدد لهم الولاء في هذه المناسبة كما أن مشهد الاحتفال في نادي الإمارات يجسد قيمة الوفاء للوطن ويؤكد دور النادي في التفاعل مع الأحداث الوطنية التي تستحق التقدير والاحترام.

مناسبة عزيزة

وقال عبيد سعيد الطنيجي، رئيس شركة كرة القدم بنادي البطائح، أن يوم العلم يشكل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الجميع وتتجلى فيه جميع معاني الاتحاد والتلاحم وتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة، بالعمل المتواصل لخدمة العلم ورفعته وليبقى خفاقاً شامخاً في جميع المحافل وعلى كافة المستويات.

وأضاف: في هذا اليوم نحتفي بتاريخنا وحاضرنا المشرف ونتطلع بأمل واعتزاز إلى مستقبلنا المشرق، الذي سنواصل من خلاله العمل على مسيرة البناء والنماء لتبقى دولة الإمارات في المقدمة دائماً، وتقدم أفضل الأمثلة على الرقي الإنساني والحضاري والتفوق الاقتصادي، و بهذه المناسبة نتقدم بأصدق التهاني والأمنيات لقيادة وشعب الإمارات، بأن تبقى دولتنا في مقدمة الدول المتطورة حول العالم.

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