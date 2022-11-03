الحزامي: يوم العلم عيد سنوي لتجديد الولاء والانتماء

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفل مجلس الشارقة الرياضي بيوم العلم، وتم رفع علم الدولة مع عزف النشيد الوطني في مقر المجلس الرئيس، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، وإبراهيم سعيد بغداد رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

وأعرب عيسى هلال عن سعادته بإحياء هذه المناسبة الوطنية، وقال: يوم العلم عيد سنوي يتجدد فيه الشعور بالولاء والانتماء لهويتنا الوطنية وحبنا للوطن، ولنا أن نعتز ونفخر بأن الإمارات هي أول دولة عربية تحتفل بيوم العلم وتجعل له احتفالية سنوية، ويطيب لنا في هذا اليوم أن نتذكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومآثره وبصماته الخالدة في وجداننا، الحاضرة في كل ما نراه من معالم نهضتنا ومدنيتنا.

وأضاف: في هذه المناسبة الوطنية الغالية نهنئ القيادة الرشيدة ونعاهدها على العطاء بسخاء في كل مجالات العمل، وتعزيز أواصر التعاون والتلاحم بين كل أطياف المجتمع لمواصلة مسيرة الإنجازات والنماء والرخاء.

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