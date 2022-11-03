بيفول وراميريز يعلنان التحدي على لقب «رابطة الملاكمة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعلن الروسي ديمتري بيفول بطل العالم للملاكمة في وزن الخفيف الثقيل ومنافسه المكسيكي جيلبرتو راميريز الملقب بـ «زوردو»، التحدي قبل النزال المرتقب بينهما غداً في صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بأبوظبي، على لقب رابطة الملاكمة العالمية، وذلك في أول نزال على لقب بطولة عالمية للملاكمة تقام في الإمارات، ويقام الحدث بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بالتعاون مع ماتش روم يوكسينغ المروج الرسمي للحدث.

ويشهد يوم غد مواجهة حماسية بين كل من حامل اللقب بيفول، الذي انتزع فوزاً صعباً في مايو الماضي من ساول ألفاريز الملقب بـ «كانيلو» والمصنف في فئة باوند فور باوند، ليرفع رصيده إلى 20 انتصاراً دون أي هزيمة، ومتحديه راميريز صاحب اللكمات اليسارية القوية والذي حقق الانتصار في 44 نزالاً، 30 منها بالضربة القاضية، بما في ذلك خمسة انتصارات منذ صعوده إلى فئة وزن خفيف الثقيل في عام 2019.

تجربة ممتعة

وأكد ديمتري بيفول، الذي أمضى الأسابيع الخمسة الماضية في أبوظبي استعداداً لهذا النزال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «أتوجه بالشكر لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لمنحي هذه الفرصة التي أتاحت تعريف جمهور أبوظبي برياضة الملاكمة عن كثب».

وكشف عن أنه وصل إلى أبوظبي يوم 27 سبتمبر لقضاء وقت كاف للتحضير والراحة بشكل كاف، وقال: «شكراً أبوظبي على كل شيء، وسأقاتل من أجل الحفاظ على اللقب، أعتقد بأن هذا النزال سيقدم تجربة ممتعة للجمهور على أمل أن يفتح مزيداً من الآفاق أمام هذه الرياضة لتكون من الخيارات المفضلة هنا».

من جهته أكد راميريز ثقته في قدرته على التغلب على منافسه الذي يعد من أبرع الملاكمين، ليحصد حزام رابطة الملاكمة العالمية، وقال: «أثق بأن نتيجة النزال ستكون من صالحي وسأحمل لقب بطل العالم لمرتين، فقد بذلت جهداً كبيراً في التدريب سعياً للفوز ورغبة مني بمواصلة سلسلة النجاحات والتألق، كما آمل أن يستمتع الناس بمتابعة هذه المواجهة وأن ترتقي لمستوى توقعاتهم».

وتشهد الفعالية مشاركة ثلاثة ملاكمين إماراتيين في المنافسات الثانوية وهم الملاكم سلطان النعيمي، حامل لقب البطولة الوطنية للهواة في وزن الذبابة السوبر مرتين من دون أي هزيمة وبسجل حافل بثمانية انتصارات، خمسة منها بالضربة القاضية، بالإضافة إلى الملاكمين فهد البلوشي وماجد النقبي اللذين يشاركان تحت اسم دولة الإمارات.

كما تشهد إلى جانب النزال الرئيسي، مواجهة حماسية بين كل من جيسيكا ماكاسكيل وشانتيل كاميرون، اللتين تلتقيان في أول نزال على لقب عالمي للسيدات في منطقة الشرق الأوسط.

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