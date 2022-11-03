نجم الجودو ريكي يدرب لاعبي الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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يستضيف اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو البطل الياباني واللاعب الأولمبي العالمي ريكي ناكايا (33 سنة) لتقديم برنامج تدريبي للاعبي الجودو في أندية الفجيرة للفنون القتالية واتحاد كلباء وخورفكان في صالة نادي الفجيرة للفنون القتالية المختلطة.

وقال الاتحاد - في بيان - إنه يمكن أيضاً للاعبي المنطقة الشرقية حضور التدريبات، لافتاً إلى أن البطل العالمي ريكي سيكون في ضيافة نادي الشارقة الرياضي يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر الجاري، والدعوة مفتوحة لحضور التدريب المشترك لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس خلال الفترة المسائية، وتم تخصيص يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر لتدريب العنصر النسائي بالتنسيق مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالبطل العالمي ريكي ناكايا في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين والاتحادين الإماراتي والياباني.

وتأتي زيارة البطل العالمي ريكي ناكايا - التي تستمر حتى 13 نوفمبر الجاري - تلبية لدعوة من اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو وبالتنسيق مع السفارة اليابانية لدى الدولة لتقديم هذا البرنامج التدريبي، فيما يتضمن برنامج الزيارة جولة في العاصمة أبوظبي.

ومن أبرز إنجازات البطل الياباني ريكي حصوله على بطولة العالم في باريس 2011 بوزن 73 كجم، والمركز الأول في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012، كما فاز بـ 4 بطولات كبرى، أعوام 2010 و2011 و 2013 و 2014، وفضية بطولة غراند سلام باكو 2017.

ويتضمن سجل إنجازاته أيضاً لقب بطولة العالم في روسيا عام 2014، وفضية العالم في أستانا عام 2015.

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