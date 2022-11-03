34 مشاركاً في دورة مدربي اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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افتتح عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد الدورة التدريبية للحصول على رخصة التدريب الدولية من المستوى (د) والتي تنظمها لجنة المدربين في اتحاد الإمارات لليد برئاسة فيصل حسين الطواش بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية ولجنة التضامن الأولمبي وتحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد وتختتم الأحد، ويحاضر فيها المحاضر الدولي المجري بيتر كوفاكس.

وشهدت الدورة مشاركة 34 من مدربي كرة اليد من البنين والفتيات في أندية وهيئات ومؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة بالدولة، وتقام المحاضرات النظرية في فندق اوكسيدنتال الجزاف بدبي والورش العملية في صالة صلاح الدين الرياضية بمنطقة الممزر بدبي.

وشمل برنامج الدورة بالنسبة للجانب النظري والذي قدمة المحاضر المجري بيتر على التمركز ومهامه والمسابقات واختيار اللاعبين وعلى شدة التدريب والتحمل والراحة وخطط الموسم ومهام المدرب ومن ثم الأخطاء التي قد تحدث بالملعب والناصر الفنية والتكتيكية ومن ثم الهجوم الفردي والجماعي، ودور حارس المرمى، وحراس المرمى ويتطرق المحاضر إلى عرض كل ما يتعلق بكرة اليد الشاطئية.

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