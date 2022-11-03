«شباب الرجبي» يشارك في «آسيوية أوزبكستان»

المصدر: دبي - البيان

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غادرت صباح الخميس بعثة منتخب الإمارات للرجبي للشباب والشابات تحت 20 سنة إلى أوزبكستان للمشاركة بالبطولة الآسيوية تحت 20 سنة لسباعيات الرجبي التي تنطلق السبت وتختتم الأحد.

يترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي وعبدالرحمن صلاح بوخاطر عضو مجلس الإدارة، وتضم أبولو برليني المدير الفني، ومدربة الفتيات فيلادلفيا أولاندو وعدد 4 مساعدين للمدرب يوسف شاكر وجورج كليف وجاك بينادي وبيوتنر، إضافة إلى باقي أعضاء الجهازين الفني والطبي والإداري و 30 لاعباً ولاعبة.

وقال عبدالرحمن بوخاطر إن المنتخبين على أتم الاستعداد لخوض البطولة حيث استعدا جيداً للبطولة الآسيوية، وأضاف إن المنتخب الإماراتي سوف يبدأ تدريباته فور وصوله مباشرة من أجل التعود على الأجواء قبل انطلاق المنافسات الرسمية وأكد ثقته بقدرة اللاعبين على تقديم الأداء المشرّف المتوقع منهم وهناك حالة تفاؤل بقدرة الفريق على تقديم مستويات متميزة وثقتنا كبيرة في لاعبينا ولاعباتنا لتحقيق نتائج متميزة.

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