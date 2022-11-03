مهرجان دبي للرياضات الرقمية يجمع في قمته الافتتاحية نخبة من خبراء القطاع حول العالم

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق في التاسع من نوفمبر الجاري فعاليات القمة الافتتاحية للدورة الأولى من مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، وتستضيفها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتهدف الفعالية العالمية إلى تزويد جميع الخبراء والمطورين والمبدعين في قطاع الرياضات الإلكترونية بمنصة مثالية للتعارف والتواصل وتعزيز التفاعل بين الشركات.

وتستمر فعاليات القمة على مدار يومي 9 و10 نوفمبر الجاري بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ومدينة دبي للإعلام، إحدى شركات مجموعة تيكوم، بصفتها الشريك المعرفي للقمة، مستقطبةً أكثر من 60 من أبرز الخبراء ورواد قطاع الرياضات الإلكترونية حول العالم.

ويهدف الحدث إلى تعزيز مكانة دبي كمركز للرياضات الإلكترونية، وتسليط الضوء على دورها الداعم لهذا القطاع الإبداعي، من خلال ما توفره الإمارة من حوافز مخصصة للمواهب والمؤسسات العالمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها.

كما ستستعرض القمة مختلف اتجاهات هذا القطاع المتنامي، بما في ذلك التقنيات الناشئة، وألعاب الهاتف المحمول، والفرص الاستثمارية، وسلوكيات المستهلكين، وتقنيات اللعب وتنظيم البطولات، وغيرها من المواضيع المعنية بواقع ومستقبل القطاع.

فيما تضم القائمة الاستثنائية من المتحدثين خلال فعاليات القمة الافتتاحية نخبة من أفضل مطوري الألعاب الإلكترونية، والناشرين، ومؤسسي شركات الرياضات الإلكترونية، ومزودي الحلول، وخبراء التسويق، والإعلاميين المتخصصين بالألعاب الإلكترونية.

وتعليقاً على استضافة القمة، قالت منى الفلاسي، مديرة إدارة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: " تهدف القمة الافتتاحية أن تكون مركزاً مؤسسياً رائداً للقطاع بأكمله، بما ينسجم مع الشعار العام لمهرجان دبي للرياضات الرقمية الرامي لتطوير مشهد الرياضات والألعاب الإلكترونية في دبي. ويسعدنا أن نستضيف من خلال جلسات القمة نخبةً من أبرز الشخصيات التي رسمت ملامح القطاع من جميع أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة كبيرة من قادة الشركات وخبراء الألعاب الإلكترونية لترسيخ علاقات التعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتمكين الجهود التعاونية بما يضمن ازدهار منظومة الألعاب الإلكترونية بالكامل".

وأوضحت الفلاسي أن باب التسجيل مفتوح للراغبين في المشاركة في الحوار والاطلاع على ما سيتم طرحه خلال القمة من رؤى وأفكار وتجارب متميزة على مدى يومين من النقاشات المركزة، حيث يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني:



https://initiatesummit.evsreg.com/

وقال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام: "يشهد قطاع الألعاب الإلكترونية على مستوى المنطقة نمواً سريعاً وملحوظاً، انسجاماً مع التوجهات العالمية فيما يخص هذا القطاع. وتأتي شراكتنا مع الحدث والقمة الافتتاحية ضمن جهودنا الرامية إلى الارتقاء بقطاع الألعاب الإلكترونية من خلال تسليط الضوء على ما توفره دبي من بيئة إعلامية وتقنية متكاملة وتنافسية تتيح للشركات وروّاد الأعمال والمُبدعين الفرصة لتقديم محتوىً مبتكر يُلبي طموحات المهتمين والشغوفين على حد سواء. نحن حريصون في مدينة دبي للإعلام على تعزيز هذه البيئة الإبداعية وإمدادها بمزيد من مقومات التميز من أجل مواصلة مسيرة النجاح في هذا القطاع الحيوي".

من جانبها، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي " يُشارك القادة والمبتكرون والمنظمون من جميع أنحاء العالم في القمة الافتتاحية لاستعراض مدى التطور الذي تم إحرازه في قطاع الرياضات الإلكترونية وإمكاناته المستقبلية في دبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التباحث في مواضيع التمكين الأخلاقي والمزايا الاجتماعية لأحد أسرع قطاعات الترفيه نمواً في المنطقة. وسيتناول الحوار المتعلق بالرياضات الإلكترونية العديد من الجوانب الرئيسية، بما فيها الابتكار التكنولوجي واتجاهات السوق وأفضل الممارسات التجارية والتخطيط في مجالات تطوير وتنظيم وحوكمة الفضاءات الرقمية المتنوعة والآمنة. كما تُمثل القمة منصةً جديدةً رائدةً للتعاملات بين الشركات، وتهدف إلى المساعدة على رسم ملامح منظومات رياضات إلكترونية ديناميكية وآمنة ورائدة على مستوى العالم".

ويُعد مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022 واحداً من أكثر فعاليات الألعاب والرياضات الإلكترونية تشويقاً في منطقة الشرق الأوسط، بما ينسجم مع مكانة دبي التي تُعد مركزاً عالمياً للابتكار. وتمتد أجندة المهرجان لأسبوعين كاملين يزخران بالعديد من الفعاليات والأنشطة المباشرة، بما فيها بطولة ببجي العالمية 2022، و"جيم إكسبو"، و"بوب كون الشرق الأوسط"، والقمة الافتتاحية، والحفل الموسيقي المباشر لمغني الراب ويجز، وغيرها من البطولات الإقليمية، وبطولة ماينكرافت المدرسية للرياضات الإلكترونية، والعديد من عروض التجزئة المتوزعة في جميع أنحاء المدينة لاستعراض أحدث الألعاب والمنتجات في هذا المجال.

وتحتضن دبي العديد من مؤسسات وهيئات الرياضات الإلكترونية ومجتمعات اللاعبين الشغوفين، باعتبارها مركزاً رائداً للتكنولوجيا والفعاليات المميزة. ويتسنى لرواد الأعمال في دبي التفاعل مع المنظومات الديناميكية للرياضات الإلكترونية بما يضمن آفاق الازدهار للمبتكرين وقادة الفكر، لا سيما في ضوء استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال الإبداعية التي تنطلق من دبي.

كما يُعد مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022 عنصراً رئيسياً في قطاع الفعاليات والألعاب الإلكترونية في الإمارة، فضلاً عن دوره في دعم مجتمع الرياضات الإلكترونية في دبي وخارجها، من خلال تعزيز النمو السنوي للقطاع وترسيخ مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والفعاليات.

ويمكن الاطلاع على جدول أعمال القمة وأسماء المتحدثين وورش العمل، عبر الموقع الإلكتروني:



https://www.dubaiesportsfestival.com/en/summit-page-the-event كما يمكن الحصول على معلومات الفعاليات المنعقدة على هامش مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، وطريقة المشاركة والحضور عبر الموقع :

www.dubaiesportsfestival.com.

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