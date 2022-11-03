الأولمبياد المدرسي ينطلق الاثنين

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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عقدت جامعة الإمارات، اجتماعاً تنسيقياً مع معلمي ومعلمات التربية الرياضية في مدارس مدينة العين، المشاركة في الأولمبياد الرياضي الثاني عشر للطلاب والطالبات، الذي تنظمه جامعة الإمارات في الفترة من 7 – 10 نوفمبر. ويشتمل الأولمبياد على رياضات عديدة، هي كرة الصالات، والسلة والطائرة والسباحة، وتنس الطاولة واللياقة البدنية. ويأتي تنظيم نسخة هذا العام، بعد توقف عامين بسبب جائحة «كورونا»، ما زاد من إقبال المدارس على المشاركة، بعدد تخطى 40 مدرسة، وتقام البطولة على ملاعب الجامعة في المجمعات الرياضية G1 للطلاب وB1 للطالبات.

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