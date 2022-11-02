نجوم الإمارات أبطال من ذهب في بطولة العالم للجوجيتسو

المصدر: وام

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واصل منتخب الإمارات للجوجيتسو برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" أداءه القوي في خامس أيام النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية وتستمر حتى 8 نوفمبر الحالي.

حضر منافسات اليوم بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي، وسعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والسيد منصور الكتبي المدير التنفيذي – الخدمات الرقمية والمؤسسية، الموارد البشرية وشؤون الخدمات المساندة للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية للجوجيتسو.

ونجح أبطال منتخبنا الوطني برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" خلال منافسات اليوم في مواكبة الآمال والتطلعات المعقودة عليهم بتقديم أداء رفيع وحصد 6 ميداليات ملونة عبارة عن ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، ساهمت في تعزيز رصيد الدولة الإجمالي الذي بلغ 25 ميدالية.

وحصد كل من عمر السويدي وعبدالله الكبيسي ذهبيتي وزن 56 ، و94 كجم على التوالي، وتمكن من حصد الميداليات الفضية كل من ذياب النعيمي وزن 56 كجم، وفيصل الكتبي 94 كجم، بينما حصلت شما الكلباني على برونزية وزن 63 كجم، وحمدة الشكيلي برونزية 45 كجم.

وتسلمت اللاعبة مهرة محفوظ التي تنافس في فئة فوق 70 كجم من سعادة عبد المنعم الهاشمي درع اللعب النظيف لالتزامها بأرفع معايير الروح الرياضية خلال نزالاتها مع المنافسين.

وأشاد سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالإنجاز الذي حققه اليوم المنتخب الوطني وحصده لعدد كبير من الميداليات الملونة التي ستقوده إلى الصدارة والحفاظ على اللقب.

ولفت إلى أن هذا النجاح الجديد للأبطال أثلج الصدور، ونشر السعادة والفرح بين الجماهير الوفية التي آمنت بقدرات أبنائها وبناتها على ترسيخ التفوق في المنافسات، وتعزيز حظوظ الإمارات في الفوز والمحافظة على لقب البطولة".

وأوضح الظاهري أن المستوى الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو في تصاعد مستمر، ويتطور من بطولة لأخرى، وأن العبرة الأهم في ذلك تكمن في أن الأبطال يتمتعون بروح الانتصار والمثابرة والإصرار، وهذه العقلية الانتصارية ستقودهم إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في ساحات الجوجيتسو العالمية.

وأكد أن النجاح الذي تشهده بطولة العالم للجوجيتسو على جميع الأصعدة، يعكس القدرة المتميزة لأبناء الوطن على تنظيم كبرى البطولات العالمية، وتقديم نموذج يحتذى به في استضافة آلاف اللاعبين من دول العالم في أجواء من الود والتسامح والمحبة والاحترام.

وقال " أجواء الحماس والندية التي تتواصل في بطولة العالم، تستكمل بمشاهد الألفة والمحبة والتناغم بين جميع المشاركين، علما بأن لدينا ألفي لاعب من 70 دولة، وجدوا في الامارات بشهادة كل الوفود محطة التقاء للشعوب، ونقطة انطلاق لتعزيز مفاهيم التسامح والاحترام والعيش المشترك".

ونجح اللاعب عبدالله الكبيسي في تحقيق الميدالية الذهبية عن وزن 94 كغم بعد خوضه النزال النهائي مع البطل فيصل الكتبي.

وعبر الكبيسي عن فرحته بهذا الإنجاز قائلا “ وصول لاعبين إماراتيين إلى النهائي في أكثر من وزن مؤشر على التطور الذي وصل إليه جوجيتسو الإمارات. لقد أصبح لاعبو ولاعبات الإمارات يمثلون الرقم الصعب في كل بطولة”.

وحقق البطل عمر السويدي أول ميدالية ذهبية له في بطولة العالم فئة الكبار وزن 56 كجم بعد فوزه في 5 نزالات قوية، ما يؤكد جدارته في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال “ أهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات وإلى الاتحاد والجماهير الوفية التي ساندتنا في هذا اليوم الطويل والرائع”.

وأضاف " أهنئ زميلي ذياب النعيمي على أدائه الرائع وفي النهاية فإن الفائز هو الوطن وأنا على يقين بأننا مقبلون على مرحلة جديدة من الإنجازات".

وأكّدت شما الكلباني التي قدمت أداء جيدا في منافسات الكبار وحصلت على الميدالية البرونزية في منافسات فئة 63 كجم أن الفرصة لا تزال قائمة أمامها لتحقيق الذهب في بطولة العالم لأنها ستنافس في فئة تحت 21 عاما.

وقالت “ بالنسبة لي فإن تحقيق الميدالية البرونزية نتيجة إيجابية، حيث أنها المشاركة الثانية لي في بطولة العالم، وسأواصل العمل لبلوغ القمة في هذه الرياضة والمساهمة في تعزيز إنجازات وطني الغالي”.

ويشارك المنتخب السعودي للجوجيتسو ببعثة كبيرة في البطولة ما يعكس التطور الذي تشهده الرياضة على صعيد المملكة والمنطقة.

وحول حظوظ المنتخب السعودي للجوجيتسو في البطولة الحالية، أكّد بيدرو فارجاس مدرب المنتخب أن الهدف الأساسي من المشاركة هو مواصلة التطور في الرياضة من خلال الاحتكاك مع أفضل لاعبي العالم.

وأضاف “ بالمقارنة مع الأعوام السابقة تعتبر هذه المشاركة هي الأفضل، فلقد حرص لاعبو المنتخب على تقديم أحسن ما لديهم على البساط، وأؤكد أن مستوياتهم الفنية والبدنية تتطور باستمرار، وأصبحوا يتمتعون برصيد جيد من الخبرة في التحكم وإدارة النزال. ولا يزال هناك بعض نقاط الضعف التي نعمل على التخلص منها من خلال خطة كاملة وبرنامج تدريبي شامل لرفع مستوى وقدرات منتسبي المنتخب وتعزيز إمكاناتهم ليصبحوا جاهزين لاعتلاء منصات التتويج”.

وحول استضافة أبوظبي للبطولة للعام الثالث على التوالي قال فرجاس إن أبوظبي هي موطن الجوجيتسو وأكبر المساهمين في تطور اللعبة على مستوى العالم وذلك بشهادة الجميع.

وعبرت ليندا ليندستروم مدربة المنتخب السويدي للسيدات عن سعادتها البالغة في التواجد في أبوظبي بصحبة أعضاء المنتخب، مؤكدة أن معايير التنظيم التي تتبعها البطولة لا مثيل لها في العالم.

وقالت “ كل الأجواء مهيأة لتقديم أفضل منافسة ممكنة، ومن الرائع أيضا أن نجد الجالية السويدية في أبوظبي تحتل حيزا مهما من المدرجات ولا شك بأن تشجيعهم يشكل حافزا للاعبات واللاعبين على بذل المزيد وتحقيق مجموعة من الانتصارات المهمة”.

وأضافت “ تجربتنا في بطولة العالم بأبوظبي متميزة في كل تفاصيلها، فهذه المدينة الساحرة والمضيافة بتجاربها الغامرة وأهلها الطيبين ستخلد في ذاكرتنا”.

وقال البطل البحريني علي منفردي الذي يشارك في فئة الكبار أنه كلما نافس في أبوظبي حقق نتائج جيدة واعتبر أن المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو محطة مهمة في مسيرته لا سيما أنه يسعى دائما لتحقيق الميدالية الذهبية في كل المشاركات.

وتقدم منفردي بالشكر إلى الجماهير التي تسانده في جميع النزالات، واختتم بالقول أنه لا فرق عندي في التنافس بأبوظبي أو في المنامة فكلتا العاصمتين وطني.

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