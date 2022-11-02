سعيد عبد الغفار: علم الدولة يمنح الرياضيين العزيمة والإصرار لتحقيق الانجازات

المصدر: وام

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أكد سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أن الاحتفال بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية متجددة نعبر من خلالها عن وحدتنا وولائنا للوطن والقيادة الرشيدة وللقيم النبيلة التي تأسست عليها الدولة، حيث يلتف شعب الإمارات والمقيمين على أرضها حول القيادة الرشيدة التي رسخت مفاهيم العيش المشترك والتلاحم والتكاتف.

وقال: "إن التنمية الرائدة التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات جعلت الدولة رمزاً للتقدم والتطور والازدهار، حيث " البيت متوحد"، وحيث يتعزز لدى أبنائها الشعور بالفخر والانتماء لعلم الوطن الذي يحمل في ألوانه مبادئ الخير والعطاء والنماء والتسامح والتعايش".

وأضاف: "يحفز العلم الرياضيين الإماراتيين على مواصلة التطور، إذ يستلهمون منه العزيمة والإصرار لتحقيق إنجازات تسهم في رفع راية دولة الإمارات خفاقة عالية في مختلف المحافل العالمية، كل عام وعلم بلادي يرفرف عالياً خفاقاً مزهواً بالإنجاز والتقدم والرفعة".

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