نجاح باهر لمهرجان حاكم الشارقة للهجن

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم مهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للهجن، الذي أقيم في الفترة من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر بمشاركة جميع الفئات السنية من الهجن بميدان الذيد في نادي الشارقة للهجن، وشهد ختام المهرجان الشيخ جمال بن صقر القاسمي رئيس ميدان السوان برأس الخيمة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومطر بن علي بن هويدن الكتبي رئيس ميدان نادي الشارقة لسباقات الهجن، ومعضد بن محمد بن هويدن الكتبي، وكبار ملاك الهجن، إضافة إلى مشجعي هذه الرياضة التراثية العريقة.

وفي ختام المهرجان قام رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن والشيخ جمال القاسمي وعلى عبيد بالرشيد بتكريم الفائزين، كما تم تكريم الدوائر الحكومية والشركات التي أسهمت في إنجاح المهرجان.

وتفوقت «الفايزة» لسعيد أحمد سعيد بن حلوة الكتبي في الشوط الأول للحول المفتوح الرئيسي، وحصلت على كأس حاكم الشارقة في زمن 13.1.32 دقيقة، وفي الشوط الثاني المخصص للزمول، حصل «جلمود» لمحمد حمد بن فطيس المري على البندقية في زمن 13.13.98 دقيقة، وحققت «الشايبة» لحارب سعيد حارب بالعجيد الكتبي الفوز بالشوط الثالث في زمن 13.35.66 دقيقة، واختتم «مبهر» لمصبح سيف كاسب المسافري الشوط الرابع الأخير في زمن 13.43.72 دقيقة.

«سمهرم» تتصدر الصباحي

وفي الفترة الصباحية، أقيم 12 شوطاً لفئة الحول والزمول، واستطاعت «سمهرم» لراشد محمد غالب المنصوري الفوز بالشوط الأول في زمن 13.24.84 دقيقة، فيما فازت «أركان» لمحمد راشد بالضبيعة الكتبي بالشوط الثاني في زمن 13.31.78 دقيقة، وفاز «هداد» لمحمد بن مبارك بو رويس الكتبي بالشوط الثالث في زمن 13.48.80دقيقة، وتصدر «جساس» لعبدالله سعيد سالم الشمطي الكتبي الشوط الرابع في زمن قدره 13.41.62 دقيقة، وفازت «شواهين» لصالح بن حمد بن سعيد المنصوري بالشوط الخامس في زمن 13.34.68 دقيقة، وحققت «العزوم» لخالد حميد سعيد آل علي الفوز بالشوط السادس في زمن 13.29.38 دقيقة، وتصدر «غازي» لعبدالله جعفر بن مرخان الكتبي الشوط السابع مسجلاً زمناً قدره 13.41.84 دقيقة، وانتزع «شاهين» لمهنا بن ميا العفاري صدارة الشوط الثامن في زمن قدره 13.38.90 دقيقة، وحققت «مرضية» لصالح محمد سالم لاحج الكتبي ناموس الشوط التاسع في زمن قدره 13.38.86 دقيقة، أما الشوط العاشر فظفرت به «الشايبة» لكاسب سالم بن كاسب المسافري في زمن قدره 13.28.78دقيقة، وحلق «النصر» لمحمد سعيد بو رويس الكتبي بناموس الشوط الحادي عشر في زمن قدره 13.48.52 دقيقة، واختتم «رفيفان» لراشد غانم مسفر غانم المنصوري أشواط الفترة الصباحية مسجلاً زمناً قدره 13.30.06 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز