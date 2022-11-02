استقبال بالورود لنجوم منتخب الإمارات للترايثلون

المصدر: (دبي - البيان)

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تلقت بعثة منتخب الإمارات للترايثلون استقبالاً بالورود لدى عودتها أمس، بعد مشاركتها الناجحة في منافسات البطولة الآسيوية للدواثلون التي أقيمت في ماليزيا في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر، والتي توج فيها نجم منتخبنا الوطني اللاعب سعود الزعابي بالميدالية الفضية، وكان في استقبال البعثة الدكتور عامر العامري المدير المالي للاتحاد وعبدالله البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

حفل الاستقبال بكلمات الإشادة والتقدير للاعبين على ما بذلوه من جهد وما حققوه من إنجاز مشرف يضاف إلى الإنجازات المتعددة لترايثلون الإمارات في السنوات الأخيرة، ونال الفتى الذهبي سعود الزعابي القسط الكبير من الإشادات نظراً لما حققه في البطولة ومستواه المتميز الذي أبهر الجميع.

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