«الأبيض» يعبر «الماتادور» في «شاطئية طيران الإمارات للقارات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تخطى منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية عقبة إسبانيا بنجاح في بطولة «كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتستمر حتى السادس من الشهر الجاري.

حضر مباريات اليوم الأول سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعلي عمر البلوشي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأحمد سالم المهري نائب رئيس اللجنة المنظمة.

وتغلب «الأبيض» على الماتادور الإسباني القوي بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة الافتتاحية مساء أمس، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي حقق فيها المنتخب البرازيلي بداية قوية بفوزه على المنتخب السعودي بسداسية دون رد، ولحساب المجموعة الثانية فاز منتخب اليابان على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع شقيقه السعودي في «ديربي خليجي» الساعة 18:45 مساء اليوم في إطار الجولة الثانية، ويلتقي منتخب اليابان مع منتخب باراغواي في الساعة 16:00 عصرًا، ويواجه منتخب البرازيل نظيره الإسباني في الساعة 17:15 مساء، ويلتقي منتخب إيران الفائز بلقب البطولة 3 مرات مع منتخب أمريكا في الساعة 20:00 مساء.

شحنة معنوية

وقال كمال علي لاعب منتخبنا الوطني، إن الفوز في المباراة الأولى يمنح شحنة معنوية كبيرة للاعبين لمواصلة الأداء القوي من أجل العبور إلى نصف النهائي، مشيراً إلى أن الفوز على إسبانيا أحد أبرز المنافسين في المجموعة الأولى يعتبر إيجابياً للغاية، وموجهاً الشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم على دعمه لمنتخب الكرة الشاطئية ولمجلس دبي الرياضي على تنظيم البطولة التي يعود لها الفضل في انتشار اللعبة في الإمارات.

وأكد كمال علي أن طموح «الأبيض» الذهاب بعيداً في البطولة على الرغم من ضمه للعديد من اللاعبين الجدد، وأضاف: تعودنا على إظهار صورة طيبة في هذه البطولة التي تعد من أقوى البطولات في العالم.

وعلى هامش البطولة استضاف مجلس دبي الرياضي قادة المنتخبات المشاركة في البطولة بجوار أحد المعالم السياحية المميزة لمدينة دبي، لالتقاط الصورة التذكارية السنوية، وجاءت هذا العام من أعلى برج «ذا فيو النخلة»، الذي يبرز جزيرة النخلة بأكملها ويمثل معلماً سياحياً رائعاً، وتم نشر الصورة في وكالات الأنباء العالمية.

مباراة استعراضية

تفوق فريق مجلس دبي على فريق «فيفا» في مباراة ودية استعراضية جرت في فعاليات افتتاح البطولة، ونجح فريق مجلس دبي الرياضي في التفوق على فريق «فيفا» بقيادة جوان كوسكو المدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، بنتيجة 7 - 1.

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