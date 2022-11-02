مطر الطاير: «دي بي وورلد دبي» ستكون الأنجح في تاريخ اللعبة

المصدر: دبي - البيان

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تقدّم معالي مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرعاية سموه لبطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي2022» التي تقام لأول مرة في دولة الإمارات خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الجاري وينظمها اتحاد الإمارات للبادل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل ومشاركة 34 من نخبة المنتخبات العالمية للرجال والسيدات.

وقال معاليه «بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي وجهود اتحاد البادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم حققت رياضة البادل تطوراً كبيراً على مستوى دولة الإمارات والخليج والعالم وأصبح لدينا أفضل الملاعب وأحدثها وكذلك الخبرات التنظيمية الوطنية، كما تعززت مكانة الدولة في هذه الرياضة وقدرتها على تنظيم أهم وأقوى البطولات العالمية».

وأضاف: نحن سعداء في مجلس دبي الرياضي أن نكون داعمين لاتحاد الإمارات للبادل لتنظيم هذا الحدث وإخراجه بأفضل صورة بما يعكس مكانة الدولة في الرياضة العالمية وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات، وكذلك الخبرات الكبيرة لأبناء الوطن في هذا المجال، ونحن على ثقة بأن البطولة الحالية ستكون الأنجح في تاريخ بطولات العالم للبادل وأن الأيام الستة للمنافسات التي ستقام في ملعب سوق دبي الحرة للتنس بمشاركة نخبة المنتخبات وأقوى اللاعبين ستكون حافلة بأروع فنون لعبة البادل بفضل روعة المكان وتوفير جميع مستلزمات التنظيم، كما أن الإعلام العالمي سينقل للعالم أجمل الصور عن دولة الإمارات وروعة المنشآت الرياضية والسياحية والتخطيط العمراني لمدينة دبي لكي يكتمل المشهد العام للحدث بلقطات من قوة المنافسات وجمال المكان.

نتائج

وشهدت الجولة الأولى من البطولة انطلاقة قوية لمنتخبي إسبانيا والأرجنتين في منافسات الرجال والسيدات، ليؤكد جاهزيتهما للمنافسة على اللقب.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من منافسات الرجال عن تصدر المنتخبين الإسباني والبرتغالي للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (3 نقاط)، حيث حقق المنتخب الإسباني المصنف الأول عالمياً فوزاً سهلاً على نظيره الأورغوياني (3 - 0)، فيما جاء فوز المنتخب البرتغالي على حساب المنتخب البريطاني (3 - 0).

وتصدرت الأرجنتين وإيطاليا المجموعة الثانية بفوزهما في الجولة الأولى على منتخبي بلجيكا وهولندا برصيد 3 نقاط، ففي المباراة الأولى لم يجد المنتخب الأرجنتيني المصنف ثانياً عالمياً وبطل العالم 6 مرات صعوبة في تحقيق الفوز على نظيره البلجيكي بنتيجة (3 - 0) في ساعة و13 دقيقة، ولحساب المجموعة نفسها تغلب منتخب إيطاليا المصنف الخامس عالمياً بنتيجة (2 - 1) على نظيره الهولندي.

جاهزية

وفي المجموعة الثالثة، أكد المنتخبان البرازيلي والتشيلي جاهزيتهما للبطولة بتحقيقهما أول 3 نقاط في رصيدهما على حساب منتخبنا الوطني والإكوادور، ففي المباراة الأولى لم يجد منتخب(السامبا) أي صعوبة في الفوز على منتخبنا الوطني الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في البطولة وفاز عليه بنتيجة (3 - 0).

ولحساب المجموعة نفسها استطاع المنتخب التشيلي عبور نظيره الإكوادوري بسهولة 3 - 0. وفي المجموعة الرابعة تصدر منتخبا فرنسا وباراغواي جدول الترتيب بنهاية الجولة الأولى، حيث فازت فرنسا على المكسيك (3 - 0)، من جهته تغلب منتخب باراغواي على قطر 3 - 0.

السيدات

واصلت إسبانيا المصنفة الأولى عالمياً تقديم عروضها القوية في البطولة حتى في منافسات السيدات بفوزها في الجولة الأولى على الولايات المتحدة الأمريكية (3 - 0)، لتتصدر بذلك المجموعة الأولى بـ3 نقاط إلى جانب ألمانيا التي فازت بدورها على تشيلي بنتيجة 3-0، وفي المجموعة الثانية تغلبت الأرجنتين على أوروغواي (3 - 0) وفاز المنتخب البلجيكي على المنتخب الياباني (3 - 0)وشهدت المجموعة الثالثة فوز المنتخب البرتغالي على نظيره المكسيكي (3-0) وتغلب منتخب السويد على فرنسا (2 - 1)،، وفي المجموعة الرابعة فازت إسبانيا متصدرة التصنيف العالمي على الولايات المتحدة الأمريكية (3 - 0) ولحساب المجموعة نفسها فاز منتخب باراغواي على منتخبنا الوطني (3 - 0).

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