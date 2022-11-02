نشاطات رياضية متنوعة من «إعمار»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إعمار لإدارة مراكز التّسوّق عن إطلاق مجموعة من الأنشطة الممتعة والفعاليات المميزة والحماسيّة في مراكز التّسوّق التابعة لها بما يشمل «دبي مول»، و«دبي هيلز مول»، و«دبي مارينا مول»، وذلك على هامش الدورة الجديدة من «تحدّي دبي للياقة»، الاحتفالية السّنوية بكلّ ما يتعلّق باللّياقة البدنية والحياة الصّحيّة.

وينضم دبي هيلز مول كمركز رسمي ومنصة رئيسية لتحدّي دبي للّياقة لهذا العام، بينما يوفّر دبي مارينا مول مكاناً رائداً لاستضافة الحصص الرّياضيّة المجانية.

ويوفر دبي هيلز مول بيئة محفّزة وفي متناول كافة فئات المجتمع في دبي، لممارسة الرّياضة ، ويستضيف مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرّياضيّة بدءاً من 7 نوفمبر وحتى 13 نوفمبر، في منطقة «غراند أتريوم»، لتكون المنطقة المخصّصة لممارسة الرّياضة، وموقعاً للحصص الصباحية المجانيّة من الساعة 8 صباحاً حتى 09:30 صباحاً.

ويستضيف دبي هيلز مول مجموعة من الحصص المجانيّة التي تركّز على جلسات اليوغا، والتدريبات ذات الكثافة العالية. كما يتعاون دبي هيلز مول أيضاً مع الصّالة الرّياضيّة الرّائعة للسيدات FitnGlam لإطلاق تحدّي المشي، تشجيعاً للمشاركات على إكمال 4000 خطوة يومياً للفوز بجوائز رائعة.

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