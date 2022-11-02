9 فرق في بطولة شرطة دبي للكريكيت

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت في ملاعب أكاديمية شرطة دبي، «بطولة الكريكيت» وذلك تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2022 بمشاركة 110 لاعبين يمثلون 9 فرق، على أن تستمر فعاليات البطولة لمدة 10 أيام.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، أن بطولة الكريكيت تأتي ضمن 47 فعالية رياضية تنظمها شرطة دبي تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2022.

وأشار العميد المنصوري إلى أن الفعاليات الرياضية الشرطية انطلقت بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في إطار الحرص الدائم على دعم وتعزيز التوجهات الحكومية في مجال الأنشطة الرياضية ومنها تحدي دبي للياقة.

يُذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كافة سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً متتالية، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي.

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