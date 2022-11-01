34 رياضياً في برنامج «سكي دبي» لدعم الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف «سكي دبي» عن فريق 2022 - 2023 من الرياضيين الموهوبين الذين سيقوم بدعمهم، حيث تحدد هذه القائمة أبرز المتزلجين وراكبي متزلجات ألواح الجليد الموهوبين في المنطقة، وذلك خلال حفل خاص استضافه أول من أمس، وتتألف المجموعة المتنوعة لهذا العام من 34 رياضياً من الجنسين من سبع جنسيات مختلفة، بما في ذلك 18 إماراتياً، تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عاماً.

وانطلاقاً من التزامه برعاية وتنمية المواهب الشابة، سيوفر «سكي دبي» للمتزلجين وراكبي متزلجات ألواح الجليد مجموعة من المزايا بما في ذلك إمكانية الوصول غير المحدود إلى المنحدرات وأكثر من 90 ساعة من التدريب مع المدربين من ذوي الخبرة، الذين قاموا بتدريب الكثير من نخبة الرياضيين. وتم اختيار الرياضيين الذين ستشملهم الرعاية والدعم، وفق عملية اختيار صارمة أخذت في الاعتبار عوامل متنوعة، بما في ذلك أداء المهارات الفنية ومستويات اللياقة بالإضافة إلى الملاحظات الواردة من المدربين وتوصياتهم.

وقال محمد العتري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما»: «نلتزم في «سكي دبي»، برعاية المواهب المحلية الشابة ودعمها، الأمر الذي يتناغم مع رؤيتنا بأن نصبح مركزاً عالمياً للرياضات الثلجية، وإعداد فريق وطني يمكنه رفع علم الإمارات في أكثر الأحداث الرياضية شهرة حول العالم، وانطلاقاً من مكانتنا وقدراتنا وإمكانياتنا المتمثلة في مرافقنا المتطورة والمتميزة إلى جانب خبرتنا وتجربتنا في هذا القطاع، الأمر الذي يؤهلنا ويمكننا من إطلاق برامج تطويرية وتنموية مستدامة على مستوى القاعدة الشعبية، والتي من شأنها أن تشكل مصدر إلهام للجيل القادم من الرياضيين في مجال الرياضات الثلجية، وتعزيز ثقافة الرياضات الشتوية في الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا بشكل خاص أن نشهد نمواً ملحوظاً في الرياضات الثلجية على مدار السنوات القليلة الماضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز