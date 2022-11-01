كاميرون نوري يشارك في «مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي عن مشاركة كاميرون نوري، لاعب التنس المصنف أولاً في بريطانيا، في الدورة الرابعة عشرة من البطولة، في الفترة من 16 وحتى 18 ديسمبر المقبل، وبذلك يكون كاميرون الاسم السابع ضمن قائمة النجوم المشاركين في دورة هذا العام بعد أن بلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون 2022 في وقت سابق.

ويزور نوري أبوظبي للمرة الأولى، حيث ينضم إلى النجمة إيما رادوكانو، المصنفة أولاً في بريطانيا، للمشاركة في البطولة المرتقبة، ويحمل نجم التنس البالغ من العمر 27 عاماً لقب أفضل لاعب في البطولات الفردية للرجال في بريطانيا منذ أكتوبر عام 2021، كما حاز أخيراً المرتبة الثامنة في قائمة أفضل عشرة لاعبي تنس في العالم، ليصبح رابع بريطاني يدخل هذه القائمة إلى جانب جريج روسيدسكي وتيم هينمان وأندي موراي.

وقال كاميرون نوري: «إنها المرة الأولى التي أحظى فيها بفرصة المشاركة ببطولة في أبوظبي، وكلي ثقة بأنها ستكون تجربة لا تنسى، وأتطلع للقاء المعجبين هنا ومواجهة نخبة من أبرز الأسماء في رياضة التنس، وبالطبع قضاء وقتٍ ممتع في العاصمة الإماراتية».

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