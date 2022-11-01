الفجيرة للشطرنج يتوج بذهبية وفضيتين في الإمارات الفردية

المصدر: الفجيرة – البيان

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اختتم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة مشاركته في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج بحصوله على ثلاث ميداليات «ذهبية وفضيتان»، ليؤكد بذلك تفوقه الشطرنجي في مختلف الفئات بعد أن أحرز الدولي عمار السدراني ذهبية الإمارات لفئة تحت 20 سنة .

من جانبه، هنأ عبدالله ال بركت رئيس مجلس إدارة النادي إدارة وأبطال النادي بهذا الإنجاز، والذي جاء بفضل الدعم الكبير والمتابعة من قبل حكومة إمارة الفجيرة، لافتاً إلى أن الرعاية الكريمة أسهمت بتألق أبناء الفجيرة في المحافل الشطرنجية محلياً وخارجياً .

كما أكد محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن مواصلة تحقيق النتائج المبهرة تعكس الجهود التي يبذلها اللاعبون ومدربوهم والإداريون وتعاون أولياء الأمور وإصرار أبناء النادي للحفاظ على مستوياتهم المميزة وأضاف: يسعدنا فوز الثلاثي عمار السدراني وسعيد اليليلي وخالد الحفيتي، ويسعدنا تألق الصغار الموهوبين في البطولة، ونعتز في النادي بالإنجاز والذي يؤكد المكانة التي أصبح عليها لاعبو النادي بالشطرنج.

وفي نتائج المنافسات، أحرز اللاعب محمد سعيد اليليلي الميدالية الفضية في فئة تحت 18 سنة والمركز الأول على اللاعبين المواطنين برصيد ثماني نقاط، واللاعب خليفة خالد الحفيتي فضية فئة تحت 16 سنة بفارق نصف نقطة وكذلك المركز الأول على اللاعبين المواطنين ،وكان اللاعب عمار السدراني قد فاز بالميدالية الذهبية في البطولة نفسها لفئة تحت 20 سنة التي اختتمت الأسبوع الماضي.

وفي فئة تحت 12 سنة حقق اللاعبان عامر سعيد اليليلي المركز الرابع على البطولة والثاني على المواطنين برصيد 6 نقاط، وحصل اللاعب محمد يوسف آل علي على المركز السادس على البطولة والثالث على المواطنين بـ 5.5 نقاط، وفي فئة تحت 10 سنوات حقق اللاعب الموهوب سعود أحمد الكعبي المركز الثامن في الترتيب العام والثالث على المواطنين، وفي فئة تحت 8 سنوات حصل اللاعب الموهوب علي طارق المراشدة في أول مشاركة له على المركز الرابع على البطولة والثاني على المواطنين برصيد 6 نقاط.

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