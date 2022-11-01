الإعلان عن تفاصيل مهرجان «بينك بولو» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مؤتمراً صحافياً في الحادية عشرة من صباح اليوم، بفندق جنة برج السراب (الشريك الفندقي) وذلك بشارع الميناء في أبوظبي، للكشف عن تفاصيل تنظيم مهرجان «بينك بولو» الخيري السنوي الخامس عشر، في افتتاح موسم النادي الرياضي، والذي تحدد له في الخامس من شهر نوفمبر الحالي بملاعب النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

ويتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل فعاليات المهرجان الخيري الرياضي المجتمعي الجماهيري والفقرات الترفيهية والصحية والتثقيفية التي يشهدها المهرجان، والهدايا التي رصدت للجماهير، والجهات المساهمة في المهرجان والكشف عن برامج وفعاليات النادي لموسمه الرياضي 2022 – 2023.

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