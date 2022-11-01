«أمريكية» الإمارات تنظم منتدى لتحديات التسويق الرياضي

المصدر: دبي - البيان

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نظم قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام والاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية في الإمارات، المنتدى الرابع للعلاقات العامـــــــة والإعلام / التسويـــــــق الرياضــــــــــي «الآليات والتحديات».

حيث انطلقت الفعاليات في العاشرة والنصف من صباح اليوم، واستمرت حتى الثالثة عصراً، بحضور نخبة من الأكاديميين ونجوم الإعلام والتعليق الرياضي وخبراء في التسويق الرياضي في دولة الإمارات، لعرض تجاربهم الميدانية في آليات إدماج الإعلام والعلاقات العامة في التسويق للحدث الرياضي، ومناقشة تحديات الممارسة على أرض الواقع، فضلاً عن مشاركة ضيوف شرف من نواد رياضية ومؤسسات إعلامية، حيث استهدف المنتدى الشركاء والفاعلين في النوادي والهيئات الرياضية في دولة الإمارات، والإعلاميين المحترفين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، والأكاديميين وطلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات.

ويندرج المنتدى ضمن الأنشطة العلمية الدورية المتخصصة التي تسعى إلى إعداد وتمكين طلاب برنامج العلاقات العامة باللغة العربية، ليكونوا مبدعين وقادرين على تولي مسؤوليات رفيعة في أقسام العلاقات العامة المختلفة.

ويهدف المنتدى إلى نشر الفهم الصحيح للوظائف والمسؤوليات المنتظرة من أقسام العلاقات العامة الرياضية، وتقييم دورها في استقطاب وتغطية الأحداث الرياضية الكبرى في دولة الإمارات، إلى جانب الاستفادة من تجارب مهنيي العلاقات العامة في الهيئات الرياضية المختلفة والأقسام الرياضية لمؤسسات الإعلام في دولة الإمارات والكشف عن الفرص الواعدة في التسويق الرياضي للأحداث بواسطة قطاع الإعلام والعلاقات العامة عالمياً ومحلياً، فضلاً عن إبراز التحديات التي تواجه صناعة العلاقات العامة في مجال التسويق الرياضي في دولة الإمارات

واشتمل برنامج المنتدى على عرض أفلام قصيرة تعرف بالجامعة وفريقها الرياضي وفيديو تشويقي عن المنتدى، وجلستين علميتين استعرضت الأولى تجارب ممارسي الإعلام الرياضي في تسويق الحدث، في جلسة أدارها الإعلامي كفاح الكعبي رئيس القسم الرياضي في إذاعة وتلفزيون نور دبي، وشارك فيها كمتحدثين البروفيسور عطا حسن مدير مركز التعليم المستمر والتطوير في الجامعة القاسمية، بمداخلة موسومة بتطبيقات العلاقات العامة وتحدياتها في مجال الرياضة، وقارن الإعلامي لطفي الزعبي مذيع ومقدم برامج رياضية بقناة المشهد، بين الإعلام الرياضي التقليدي والحديث من حيث الحقائق الصور الرياضية.

كما فصل خبير الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي، الإعلامي سامي عبد الإمام في الشراكة الناجحة بين الإعلام الرياضي والتسويق، فيما اختتمت نبأ الدباغ صانعة محتوى في الإعلام والتسويق الرياضي الرقمي، الجلسة الأولى بمداخلة استعرضت فيها مهارات التسويق الإعلامي للحدث الرياضي على السوشيل ميديا.

وناقشت الجلسة الثانية دور العلاقات العامة في التسويق الرياضي، حيث أدار الجلسة البروفسور محمد قيراط عميد كلية الإعلام والاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية في الإمارات، بمشاركة فاعلة لعدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة التعليم والرياضة والإعلام بمداخلة تستعرض أساليب وآليات الترويج للمنتج الرياضي، وفي السياق ذاته تندرج مداخلة أحمد ضياء وكيل أعمال رياضي تحت عنوان «التسويق الإعلامي للاعبين والمدربين والمعسكرات الرياضية».

واختتم خالد صبحي مسؤول الرياضة في الجامعة الأمريكية في الإمارات الجلسة الثانية بعرض تناول تسويق الرياضات الجامعية «الآليات والتحديات».

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