تحدي دبي للدراجات الهوائية ينطلق 6 نوفمبر

المصدر: وام

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تستعد دبي لانطلاق "تحدي دبي للدراجات الهوائية" برعاية مجموعة "دي بي ورلد" في دورته الثالثة يوم 6 نوفمبر الجاري، أحد فعاليات "تحدي دبي للياقة"، بمشاركة الآلاف من محبي رياضة الدراجات الهوائية، الذين سيخوضون سباقا بين معالم شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي.

وينقسم السباق إلى مسارين، الأول بطول 12 كلم على شارع الشيخ زايد، وهو المخصص للدرّاجين أصحاب الخبرة، والمسار الثاني بطول 4 كلم على "بوليفارد الشيخ محمد بن راشد"، وهو مخصص للعائلات والأطفال.

وأتاحت اللجنة المنظمة للراغبين المشاركة في المسارين مجاناً من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني واختيار مساراتهم ومواقع الانطلاق التي تناسبهم.

يذكر أن نسخة العام الماضي من "تحدي دبي للدراجات الهوائية" شهد مشاركة 33 ألف درّاج من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، عاشوا تجربة رياضية مجتمعية مميزة

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