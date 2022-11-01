"مزاينة سويحان" بمهرجان الظفرة .. ضوابط ومعايير دقيقة تضمن الشفافية والحيادية

المصدر: وام

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تحرص مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة بدورته الـ 16 على وضع ضوابط ومعايير دقيقة لآليات عمل لجان التحكيم لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والحيادية بين المشاركين وبما يضمن إبراز جماليات الإبل المشاركة في أشواط المزاينة البالغة 75 شوطاً.

وتشكل مزاينة سويحان المحطة الأولى في موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إذ خصص لمزاينة سويحان 75 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، بمجموع جوائز يبلغ 11 مليون و415 ألف درهم إماراتي، وتستمر المزاينة لغاية 4 نوفمبر الجاري في موقع مزاينات الإبل بميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث.

وأكد محمد بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة أنه يتم اختيار لجان التحكيم من ذوي الخبرة والكفاءة في عمليات تحكيم المزاينات ، كما أن لجان التحكيم لا تقوم بمهامها قبل أن تؤدي القسم على الحيادية، مشيراً إلى أن لجان التحكيم تنقسم إلى لجان التسنين والتشبيه التي تتمثل مهمتها بتسنين جميع الأعمار المشاركة وتشبيه جميع الإبل المهجنة واستبعادها لضمان أن الإبل المشاركة تكون ضمن الفئة العمرية المتقدمة إليها، ولجنة الفرز التي تقوم بفرز الهجن المرشحة للانتقال إلى لجنة التحكيم بالنقاط ومهمتها توزيع النقاط طبقاً لاستمارة التحكيم والتدقيق على عملية جمع النقاط وإعلان النتائج.

وأشار إلى أن تلك الخبرة المكتسبة في التحكيم لأعضاء اللجان والتي تمتد لعقود ساعدت المهرجان على استقطاب أنواع ممتازة من الإبل، وجذب أعداد كبيرة من المشاركين والزوار من داخل الإمارات وخارجها خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أنه يتم فحص جميع الإبل المرشحة للفوز من قبل لجنة التحكيم والتي تقرر مبيتها في شبك المهرجانوذلك لضمان التأكد من سلامة وصحة الإبل الفائزة، ولضمان المصداقية والشفافية، وبناءً عليه سيتم استبعاد أي إبل يثبت وجود عبث أو منشطات في نتائج الفحص الخاصة بها.

وبين المهيري أن الفحص يشمل جميع الإبل المرشحة وليست الإبل المشتبه فيها فقط، بل يتم إجراء الفحوص لجميع الإبل المرشحة قبل تحديد الإبل الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقات المختلفة.

وأوضح أن اشتراطات اللجنة المنظمة للمهرجان تضمن حجب جائزة المراكز التي لا يرتقي الحلال المشارك فيها لمستوى الجائزة، والتي يتم تحديدها من قبل لجنة التحكيم التي ستقوم بعملية التقييم بناءً على المعايير والاشتراطات التي وضعتها اللجنة المنظمة.

وقال إن منافسات مسابقة مزاينة سويحان للإبل تنقسم إلى 3 فئات من الابل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي تعد من أهم أنواع الابل والموزعة على عدة أشواط حسب ست فئات عمرية هي المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، والحول.



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