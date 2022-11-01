"كاميرون نوري" ينضم إلى النجوم المشاركين في بطولة مبادلة العالمية للتنس

المصدر: وام

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يشارك لاعب التنس المصنف أولا في بريطانيا كاميرون نوري، في بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي ، التي تقام في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في نسختها الـ14 خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأصبح كاميرون الاسم السابع ضمن قائمة النجوم المشاركين في نسخة هذا العام بعد أن بلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون 2022 في وقت سابق.

ويزور نوري أبوظبي للمرة الأولى، حيث ينضم إلى النجمة إيما رادوكانو، المصنفة أولاً في بريطانيا، للمشاركة في البطولة المرتقبة.

ويحمل نجم التنس البالغ من العمر 27 عاماً لقب أفضل لاعب في البطولات الفردية للرجال في بريطانيا منذ أكتوبر عام 2021، كما حاز مؤخراً المرتبة الثامنة في قائمة أفضل 10 لاعبي تنس في العالم، ليصبح رابع بريطاني يدخل هذه القائمة إلى جانب جريج روسيدسكي وتيم هينمان وأندي موراي.

ويبلغ رصيده بطولة زوجية وأربعة انتصارات فردية ضمن بطولات رابطة محترفي التنس، بما فيها لقب بطولة الماسترز من فئة 1000 نقطة في بطولة إنديان ويلز للمحترفين عام 2021.



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